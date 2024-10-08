Gazze'de ölülere de yer kalmadı! 8 Ekim 2024 Salı gazete manşetleri

Bugün gazete manşetleri neler hangi gazete nasıl bir manşet attı? İşte 8 Ekim 2024 Salı ulusal yayın yapan gazete manşetleri.

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