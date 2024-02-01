Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi

Gaziantep'te depremzedeler için yapılan deprem konutlarında sona gelindi. Yapımı tamamlanan Nurdağı ve İslahiye deprem konutlarının 4 Şubat'ta kura ile teslim edilmesi bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi

Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerden büyük yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde yapımına başlanan TOKİ konutlarında teslimat için geri sayım başladı.

Nurdağı ilçesinde 8,5 ay önce yapımına başlanan Başpınar ile Bademli mevkiinde toplam 141 bloktan oluşan 2 bin 509 konut inşa ediliyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen deprem konutları, depreme karşı dayanıklılığıyla göz önüne çıkıyor. Konutlar zemin artı 3 ve 4 kat olarak inşa edilirken 141 bloktan oluşan projede 28 blok ve 640 deprem konutu tamamlandı.

İslahiye'de toplamda 17 bloktan oluşan ve 4 bloğu 3+1, 13 bloğu 2+1 olan içerisinde ortak yaşam alanları ve çocuk oyun alanları bulunan toplam 405 deprem konutunun yapımı tamamlandı. Tamamlanan deprem konutlarının 4 Şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e gelmesiyle birlikte kura ile teslim edilmesi bekleniyor.

"Depremin yıl dönümü gelmeden devletimiz bu hizmeti bizlere sundu"

Depremin yıl dönümü bitmeden deprem konutlarının tamamlandığını ve yeni evlerine kavuşacakları için çok mutlu olduklarını belirten depremzede Recep Tuncer, "Çok heyecanlıyım. Benim evim az hasarlı ama evi yıkılan akrabalarım ve kardeşlerim var. Onlar adına çok sevinçliyim. 6 Şubat yıl dönümü gelmeden devletimiz bu hizmeti bizlere sundu. Daha önceki evlerimizden daha güzel daha muhteşem şekilde binalar yapıldı ve 4 Şubat'ta ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şehrimize gelerek deprem konutlarını kura ile dağıtması bekleniyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

"Hiçbir ülke bu kadar kısa sürede yapamazdı"

Yapılan konutlarla Nurdağı ilçesinin güvenli hale geldiğini dile getiren Depremzede Tuncer, örnek daireleri gezdiğini ve çok güzel olduğunu ifade etti. Tuncer, "Şuanda buralarda binlerce binamız yapılıyor ve depreme dayanıklı olacağını söylüyorlar. Devlet yetkilileri tarafından söylenene göre Nurdağı ilçesi yapılan konutlarla birlikte deprem sonrası en güvenilir ilçelerden biri oldu. Ben yeni yapılan TOKİ evlerini gördüm ve muhteşem şekilde yapılmış. Milyarlarla fiyatı ölçülmeyecek şekilde inşa edilmiş. Dünyanın en zengin ülkeleri bile bu kadar kısa bir sürede böyle bir faaliyeti yapamazdı. Dünyada tek örnek yer Türkiye biz buna inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!
Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!
Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!
Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!
AKOM'da alarmlar verildi! İstanbul Arnavutköy’de lapa lapa kar yağışı başladı
AKOM'da alarmlar verildi! İstanbul Arnavutköy’de lapa lapa kar yağışı başladı
Son Haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
Hem hırsız hem de utanmazlar! Polisten kurtulmak için dükkanın ortasına tuvaletini yaptılar!
Hem hırsız hem de utanmazlar! Polisten kurtulmak için dükkanın ortasına tuvaletini yaptılar!
Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilk! Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak
Arda Kardeşler, kariyerinde bir ilk! Beşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
İstanbul’un yıllık enflasyonu açıklandı! Ocak’ta yüzde 76,17 oldu
Hastaneye rutin kontrole gidiyordu! Doğumu hastaneye yetişemeden dolmuşta yaptı!
Hastaneye rutin kontrole gidiyordu! Doğumu hastaneye yetişemeden dolmuşta yaptı!
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' demişti... Can Ataklı için istenen ceza belli oldu
Şehit babasına 'kimsin lan kimsin' demişti... Can Ataklı için istenen ceza belli oldu
Çok Okunanlar
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
Hande Baladın'ı şok eden karar! Yüzüne kezzap atmak ile tehdit eden sapık için mahkeme kararını verdi
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca kimdir? Neden öldürüldü?
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı
Türk vatandaşlarından tepki! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin galeri katını gezmek 25 euro!
Türk vatandaşlarından tepki! Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin galeri katını gezmek 25 euro!
Hırsızlardan bıkan ev sahibinden ilginç önlem! Evin giriş kapasına betondan duvar ördü
Hırsızlardan bıkan ev sahibinden ilginç önlem! Evin giriş kapasına betondan duvar ördü
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL
İBB Başkan adayı Murat Kurumdan emeklilere büyük müjde: İhtiyaç sahibi her emekliye ayda 2 bin 500 TL