UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Bir yılı aşkın süredir, katil İsrail'in soykırım yaptığı Filistin için "freepalestine" yazılı pankartı asması üzerine bu yazıyı gören izleeiciler freepalestine ne demek, Türkçe anlamı nedir? diye araştırmaya başladı İşte freepalestine'nin Türkçe anlamı.

FREEPALESTİNE NE DEMEK , tÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

"Free Palestine," Türkçe'ye "Özgür Filistin" olarak çevrilen bir ifadedir. Bu slogan, genellikle Filistin halkının karşılaştığı zorluklara ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla kullanılır. Filistin’in bağımsızlığına ve özgürlüğüne destek vermek için ortaya çıkan bu slogan, dünya genelinde birçok kişinin Filistin halkının yaşadığı baskılara karşı duyarlılığını ifade etme yolu olarak kabul edilir.