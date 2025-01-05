Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları
Yayınlanma:
05 Ocak 2025 23:09
Sıfır araç alacaklar 2025 yılı araç fiyatlarını araştırarak bütçelerine en uygun araç almanın hesabını yaparken, araç marka sahipleri fiyatlarını güncelleyerek 2025 yılı fiyatlarını açıkladı. İşte 2025 yılının fiyatları en ucuz araçları ve markaları.
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2025 Ocak ayı otomobil fiyatlarındaki son durum tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor.
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Citroen'den Toyota'ya, Renault'tan Skoda'ya kadar birçok markanın güncel sıfır araç fiyatları açıklandı.
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Bütçelerine uygun sıfır araba arayışında olan vatandaşlar 2025 yılı için güncellenen fiyatları yakından takip ediyor.
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Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına rağmen çeşitli markalar uygun fiyatlı modellerle dikkat çekiyor.
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İşte 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ve en ucuz modeller hakkında detaylar.
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Peugeot: Premium Segmentte İddialı
Peugeot 208 ve 308
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208 Başlangıç Fiyatı: 1.324.500 TL
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308 Başlangıç Fiyatı: 1.617.000 TL
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Hyundai i10 ve i20
Hyundai'nin kompakt modelleri i10 ve i20, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunuyor.
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i10 Başlangıç fiyatı: 1.005.000 TL
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i10 Başlangıç fiyatı: 1.005.000 TL
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i20 Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL
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i20 Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL
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Dacia: Uygun Fiyatlı ve Geniş Seçenekler
Dacia, uygun fiyatlı modelleriyle geniş ailelerin ve şehir içi kullanıcılarının tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Sandero Stepway, hem ekonomik hem de kompakt yapısıyla öne çıkıyor.
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Dacia Jogger
Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuk
Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL
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Dacia Sandero Stepway
Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL
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Dacia Sandero Stepway
Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL
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Seat Ibiza
Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL
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Seat Ibiza
Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL
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Skoda Fabia
Model: Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium
Başlangıç Fiyatı: 1.360.400 TL
Seat ve Skoda, kompakt ve sportif tasarımlarıyla genç kullanıcıların ilgisini çekiyor.
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Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor
Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL
Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.
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Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor
Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL
Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.
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Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede
Fiat Egea Cross (SUV)
Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL
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Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede
Fiat Egea Cross (SUV)
Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL
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Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı
Hyundai Bayon
Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL
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Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı
Hyundai Bayon
Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL
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Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven
Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL
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Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven
Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S
Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL
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Renault: Geniş Seçenek Yelpazesi
Renault Clio ve Taliant
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Clio Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL
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Clio Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL
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Taliant Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL
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Taliant Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL
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Fiat Egea Sedan
Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL
Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor.
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Fiat Egea Sedan
Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL
Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor.
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Opel: Elektrikli Modellerle Geleceğe Yatırım
Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL
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Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL
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Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL
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Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL