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Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları

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Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları
Sıfır araç alacaklar 2025 yılı araç fiyatlarını araştırarak bütçelerine en uygun araç almanın hesabını yaparken, araç marka sahipleri fiyatlarını güncelleyerek 2025 yılı fiyatlarını açıkladı. İşte 2025 yılının fiyatları en ucuz araçları ve markaları.
Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 1 139

2025 Ocak ayı otomobil fiyatlarındaki son durum tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 2 239

Citroen'den Toyota'ya, Renault'tan Skoda'ya kadar birçok markanın güncel sıfır araç fiyatları açıklandı.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 3 339

Bütçelerine uygun sıfır araba arayışında olan vatandaşlar 2025 yılı için güncellenen fiyatları yakından takip ediyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 4 439

Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına rağmen çeşitli markalar uygun fiyatlı modellerle dikkat çekiyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 5 539

İşte 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ve en ucuz modeller hakkında detaylar.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 6 639

Peugeot: Premium Segmentte İddialı

​Peugeot 208 ve 308

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 7 739

208 Başlangıç Fiyatı: 1.324.500 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 8 839

308 Başlangıç Fiyatı: 1.617.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 9 939

Hyundai i10 ve i20

Hyundai'nin kompakt modelleri i10 ve i20, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunuyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 10 1039

i10 Başlangıç fiyatı: 1.005.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 11 1139

i10 Başlangıç fiyatı: 1.005.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 12 1239

i20 Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 13 1339

i20 Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 14 1439

Dacia: Uygun Fiyatlı ve Geniş Seçenekler

Dacia, uygun fiyatlı modelleriyle geniş ailelerin ve şehir içi kullanıcılarının tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Sandero Stepway, hem ekonomik hem de kompakt yapısıyla öne çıkıyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 15 1539

Dacia Jogger

Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuk

Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 16 1639

Dacia Sandero Stepway

Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT

Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 17 1739

Dacia Sandero Stepway

Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT

Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 18 1839

Seat Ibiza

Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style

Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 19 1939

Seat Ibiza

Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style

Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 20 2039

Skoda Fabia

Model: Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium

Başlangıç Fiyatı: 1.360.400 TL

Seat ve Skoda, kompakt ve sportif tasarımlarıyla genç kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 21 2139

Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor

Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL

Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 22 2239

Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor

Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold
Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL

Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 23 2339

Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede

Fiat Egea Cross (SUV)

Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 24 2439

Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede

Fiat Egea Cross (SUV)

Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction
Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 25 2539

Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı

Hyundai Bayon

Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 26 2639

Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı

Hyundai Bayon

Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT
Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 27 2739

Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven

Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 28 2839

Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven

Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S

​Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 29 2939

Renault: Geniş Seçenek Yelpazesi

Renault Clio ve Taliant

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 30 3039

Clio Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 31 3139

Clio Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 32 3239

Taliant Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 33 3339

Taliant Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 34 3439

Fiat Egea Sedan

Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL

Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 35 3539

Fiat Egea Sedan

Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR
Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL

Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor.

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 36 3639

Opel: Elektrikli Modellerle Geleceğe Yatırım

Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 37 3739

Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 38 3839

Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL

Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları 39 3939

Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL

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