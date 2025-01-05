Fiyatlar güncellendi! 2025'in en ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! İşte bütçenize en ucuz araç modeller ve fiyatları

Sıfır araç alacaklar 2025 yılı araç fiyatlarını araştırarak bütçelerine en uygun araç almanın hesabını yaparken, araç marka sahipleri fiyatlarını güncelleyerek 2025 yılı fiyatlarını açıkladı. İşte 2025 yılının fiyatları en ucuz araçları ve markaları.

1 39 2025 Ocak ayı otomobil fiyatlarındaki son durum tüketicilerin odak noktası olmaya devam ediyor. 2 39 Citroen'den Toyota'ya, Renault'tan Skoda'ya kadar birçok markanın güncel sıfır araç fiyatları açıklandı. 3 39 Bütçelerine uygun sıfır araba arayışında olan vatandaşlar 2025 yılı için güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. 4 39 Otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına rağmen çeşitli markalar uygun fiyatlı modellerle dikkat çekiyor. 5 39 İşte 2025 sıfır araba fiyatlarında son durum ve en ucuz modeller hakkında detaylar. 6 39 Peugeot: Premium Segmentte İddialı ​Peugeot 208 ve 308 7 39 208 Başlangıç Fiyatı: 1.324.500 TL 8 39 308 Başlangıç Fiyatı: 1.617.000 TL 9 39 Hyundai i10 ve i20 Hyundai'nin kompakt modelleri i10 ve i20, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunuyor. 10 39 i10 Başlangıç fiyatı: 1.005.000 TL 11 39 i10 Başlangıç fiyatı: 1.005.000 TL 12 39 i20 Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL 13 39 i20 Başlangıç Fiyatı: 1.146.000 TL 14 39 Dacia: Uygun Fiyatlı ve Geniş Seçenekler Dacia, uygun fiyatlı modelleriyle geniş ailelerin ve şehir içi kullanıcılarının tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle Sandero Stepway, hem ekonomik hem de kompakt yapısıyla öne çıkıyor. 15 39 Dacia Jogger Model: Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuk Başlangıç Fiyatı: 1.305.000 TL 16 39 Dacia Sandero Stepway Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL 17 39 Dacia Sandero Stepway Model: Expression Stepway Tce 90 bg CVT Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL 18 39 Seat Ibiza Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL 19 39 Seat Ibiza Model: Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style Başlangıç Fiyatı: 1.310.000 TL 20 39 Skoda Fabia Model: Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG Premium Başlangıç Fiyatı: 1.360.400 TL Seat ve Skoda, kompakt ve sportif tasarımlarıyla genç kullanıcıların ilgisini çekiyor. 21 39 Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold

Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor. 22 39 Citroen: C4 ile Sedan Segmentinde Fark Yaratıyor Model: C4 X 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 Feel Bold

Başlangıç Fiyatı: 1.499.000 TL Citroen, C4 modeliyle hem şık tasarımı hem de donanımlı yapısıyla sedan segmentinde dikkat çeken bir seçenek sunuyor. 23 39 Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede Fiat Egea Cross (SUV) Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction

Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL 24 39 Fiat: Egea Serisi Yine Zirvede Fiat Egea Cross (SUV) Model: Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction

Başlangıç Fiyatı: 1.454.900 TL 25 39 Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı Hyundai Bayon Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL 26 39 Hyundai: Şehir İçi Kullanımda İddialı Hyundai Bayon Model: Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

Başlangıç Fiyatı: 1.284.000 TL 27 39 Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL 28 39 Toyota: Corolla ile Klasikleşen Güven Model: Corolla 1.5 Vision Multidrive S ​Başlangıç Fiyatı: 1.590.000 TL 29 39 Renault: Geniş Seçenek Yelpazesi Renault Clio ve Taliant 30 39 Clio Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL 31 39 Clio Başlangıç Fiyatı: 1.189.900 TL 32 39 Taliant Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL 33 39 Taliant Başlangıç Fiyatı: 1.090.000 TL 34 39 Fiat Egea Sedan Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR

Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor. 35 39 Fiat Egea Sedan Model: Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR

Başlangıç Fiyatı: 1.400.900 TL Fiat, Egea modeliyle Türkiye'deki liderliğini koruyor. Sedan ve SUV seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden marka, fiyat-performans oranıyla dikkat çekiyor. 36 39 Opel: Elektrikli Modellerle Geleceğe Yatırım Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL 37 39 Opel Corsa Elektrik: 1.395.900 TL 38 39 Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL 39 39 Opel Crossland Benzinli: 1.477.900 TL



