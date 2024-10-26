  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. FETÖ'cü Ahmet Kurucan'dan ibretlik FETÖ ayını açıklaması! Amerikan kültürüne göre gömdük

FETÖ'cü Ahmet Kurucan'dan ibretlik FETÖ ayını açıklaması! Amerikan kültürüne göre gömdük

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de düzenlenen ayinde islami usullerin dışında tören düzenlenmesi yankıları sürerken FETÖ'cü Ahmet Kurucan'dan ibretlik FETÖ ayını açıklaması gelerek "Amerikan kültürüne göre gömdük, tekbir getirmesinler diye herkesi tembihledik" diyerek örgütün gerçek yüzünü bir kere daha gözler önüne serdi.

Yayınlanma:

FETÖ terör örgütünü elebaşı Fetullah Gülen'in ayın töreni ile ilgili çarpıcı bilgiler ve açıklamalar devam ederken, FETÖ'cü Ahmet Kurucan, teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerikan kültürüne göre gömüldüğünü söyledi.

FETÖ AYİN TÖRENİ İLE İLGİLİ ÇARPICI BİLGİLER VE AÇIKLAMALR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Gülen'i tabutla toprağa verdiklerini belirten Kurucan, "Arkasına yastıklar koyduk. Hocaefendi o geçici istirahatgâhında kıbleye müteveccih bir şekilde yatıyor." ifadelerini kullandı.

ABD KÜLTÜRÜNE GÖRE GÖMDÜK

Kurucan, tekbir getirilmemesini de "Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de. Biz onun için ısrarla dünyaya örnek olsun diye tekbir getirilmeyecek diye vurguladık. İnsanların tekbir getirmemelerinin nedeni budur." dedi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
TUSAŞ için bomba iddia! Hasan Doğan açıklama yaptı
TUSAŞ için bomba iddia! Hasan Doğan açıklama yaptı
FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde olay detaylar! Helallik yok, cami yok, tekbir yok...
FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde olay detaylar! Helallik yok, cami yok, tekbir yok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO 2024'de önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO 2024'de önemli açıklamalarda bulundu
'Yenidoğan Çetesi' yargı karşısında! Mahkeme iddianameyi kabul etti!
'Yenidoğan Çetesi' yargı karşısında! Mahkeme iddianameyi kabul etti!
TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!
TUSAŞ saldırısının bedeli ağır oldu! Terör örgütü PKK'ya ait 120 hedefler tek tek vuruldu!
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken kareler! Kendilerini saklamak için kılıktan kılığa girdiler! Şapka, maske, gözlük
PKK'ya ağır darbe! 59 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya ağır darbe! 59 terörist etkisiz hale getirildi