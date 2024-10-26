FETÖ'cü Ahmet Kurucan'dan ibretlik FETÖ ayını açıklaması! Amerikan kültürüne göre gömdük

FETÖ terör örgütünü elebaşı Fetullah Gülen'in ayın töreni ile ilgili çarpıcı bilgiler ve açıklamalar devam ederken, FETÖ'cü Ahmet Kurucan, teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerikan kültürüne göre gömüldüğünü söyledi.

FETÖ AYİN TÖRENİ İLE İLGİLİ ÇARPICI BİLGİLER VE AÇIKLAMALR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Gülen'i tabutla toprağa verdiklerini belirten Kurucan, "Arkasına yastıklar koyduk. Hocaefendi o geçici istirahatgâhında kıbleye müteveccih bir şekilde yatıyor." ifadelerini kullandı.

ABD KÜLTÜRÜNE GÖRE GÖMDÜK

Kurucan, tekbir getirilmemesini de "Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de. Biz onun için ısrarla dünyaya örnek olsun diye tekbir getirilmeyecek diye vurguladık. İnsanların tekbir getirmemelerinin nedeni budur." dedi.