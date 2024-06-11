FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kaçırıldığı yer belli oldu! Camdaki etiket yeni yerini ortaya çıkardı

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğinden ayrıldığı belirtilmişti. Gülen'in yayınlanan yeni videolarında camdaki görüntü terörist başnın yeni yerinin neresi olduğu ortaya çıktı.

CAMDAKİ GÖRÜNTÜ YENİ YERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğinden ayrıldığı belirtilen Fetullah Gülen'in paylaşılan bir videosunda arkasında bulunan camda “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketi ve telefon numarası görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre yazılı olan “1-800-488-7692” numarası internette aratıldığında şirketin resmî internet sitesine ulaşılabiliyor. “www.royalsecurity.us” adresinde ise şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

PENSİLVANYADAKİ MALİKANESİNE 20 DAKİKA MESAFEDE

Gülen’in, önceleri Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kaldığı biliniyordu. Yeniçağ'ın aktardığına göre son görüntüde fark edilen başka bir detay ise, bu konutun yanında yol ya da başka bir evin olmayışı ve çam ağaçları arasında izole bir bölge olması. İddiaya göre bu tanıma uygun olan yer ise, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları.

Haberin Devamı

Gülen'in Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor.