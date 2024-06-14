Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı!

Fenerbahçe, kesenin ağzını açarak, Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid ile temaslara başladı.

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Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı!

Fenerbahçe, kesenin ağzını açarak, Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro gözden çıkardı! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid ile temaslara başladı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi stopere bir yerli takviyesi yapmak istiyor. Sarı-lacivertli takımda ilk hedef, geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe, milli futbolcuyu bu kez bonservisiyle transfer etmek için Atletico Madrid ile temaslara başladı.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro gözden çıkardı!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 10- 12 MİLYON EURO İSTEDİ

Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcu için 10-12 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe, bu rakamları aşağıya çekmek İspanyol ekibi ile pazarlıklarına devam ediyor. Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakan Çağlar Söyüncü de iki ekip arasındaki pazarlıkları yakından takip ediyor.Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Çağlar Söyüncü için 12 milyon euro gözden çıkardı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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