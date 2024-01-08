Fatih camii imamı ve müezzinine bıçaklı saldırıda bulunuldu, saldırgan yakalandı

Son dakika haberleri... Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Camii imamına düzenlenen sloganlı saldırı, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi. Programda MOSSAD'ın 'Süleymaniye Camii' bölgesinde fotoğraf çektiğine değinilirken İstanbul'un sembol camilerinden olan Fatih Camii imamına düzenlenen sloganlı saldırı 'Camiide provokasyon görüntüsü' olarak tanımlandı. İşte habere dair tüm detaylar...

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

SLOGAN ATARAK SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, İmam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan imam ve cemaatin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



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