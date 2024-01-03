Fatih Altaylı’ya hapis cezası: O yoruma af yok

Gazeteci Fatih Altaylı, ultrAslan lideri Sabahattin Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin'e hakaret ettiği için gazeteci Fatih Altaylı'ya yedi ay hapis cezası verdi.
T24'ün haberine göre, mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini reddetti.
İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karar onaylanırsa Altaylı'nın yedi aylık hapis cezası kesinleşecek.