Fatih Altaylı’ya hapis cezası: O yoruma af yok

Fatih Altaylı'ya hapis şoku! Ünlü isim cezası onanırsa hapse girecek.

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Fatih Altaylı’ya hapis cezası: O yoruma af yok

Gazeteci Fatih Altaylı, ultrAslan lideri Sabahattin Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin'e hakaret ettiği için gazeteci Fatih Altaylı'ya yedi ay hapis cezası verdi.

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T24'ün haberine göre, mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini reddetti.

İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karar onaylanırsa Altaylı'nın yedi aylık hapis cezası kesinleşecek.

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