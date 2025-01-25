Ev hanımları bayram edecek: Her ay, 15 bin lira hesaba yatacak!

Ev hanımları bayram edecek: Devletin ev hanımlarına kolaylık sağlamak amacıyla sunduğu projelerde yürürlüğe girecek bir proje heyecanlandırdı.
BU projeye göre ev hanımları haftada 3 gün çalışarak aylık 15 bin TL maaş alabilecek. İşte detaylar...
Hükümet'in ev hanımlarına kolaylık sağlamak amacıyla hazırladığı proje büyük heyecana neden oldu. Şubat'tan itibaren geçerli olacak olan proje aynı zamanda üniversite öğrencilerini de kapsıyor.
Yeni nesil çalışma projesi dahil edilen ev hanımları belli ş kollarında 10 ay süreyle 'home ofis' sistemi ile evden çalışacak. İşgücüne katılımları artırmak ve kadını çalışmaya yönlendirmek amacıyla yapılan bu projede çalışan kadınlara aylık 15 bin TL ücret verilecek.
KAMUDA İSTİHDAM
Bu sistemle kamuda belli alanlarda istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatleri esnek olacak. Bebeği olanlara daha çok ayrıcalık sunulmasına karar verilen projeye göre, bebeği olan ev hanımları çalışmak istediği saati kendi belirleyecek.
Üniversite öğrencileri için hazırlanan ve sonrasında ev hanımlarının dahil olduğu bu projede verilecek ücretler İşsizlik Fonundan karşılanacak.
ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK
Şubat ayında başlayacak olan bu yeni sistemle birlikte çeşitli nedenlerden ötürü ev dışında çalışma imkanı olmayan binlerce ihtiyaç sahibine iş imkanı sunulmuş olacak.