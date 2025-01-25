Ev hanımları bayram edecek: Her ay, 15 bin lira hesaba yatacak!

KAMUDA İSTİHDAM

Bu sistemle kamuda belli alanlarda istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatleri esnek olacak. Bebeği olanlara daha çok ayrıcalık sunulmasına karar verilen projeye göre, bebeği olan ev hanımları çalışmak istediği saati kendi belirleyecek.