Erzincan’daki soğuk, suyu havada dondurdu!

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar şehir merkezinde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Araç camlarının buz tuttuğu kentte gece saatlerinde havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu.

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah iş ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazıdı.



Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü. Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü gözlemlendi.

Erzincan’da en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli ilçesinde gece eksi 23 derece olarak ölçüldü.

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