Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki 2 katlı bina gece saatlerinde çöktü. 2 katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var

OSMANİYE'DEN GELİP ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak(49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı(56) ziyarete gitti.

Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var

UYUDUKLARI SIRADA EV ÇÖKTÜ

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

Şanlıurfa’ 2 katlı bina çöktü! Osmaniye'den gelip enkaz altında kaldılar! Ölü ve yaralılar var
Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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