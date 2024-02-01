2024 YKS sınavı başvuruları başladı! O tarihe dikkat, sakın kaçırmayın!

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün başladı. Son tarih 26 Şubat.. Bu tarihi kaçıranlar ise sınava giremeyecek..

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2024 YKS sınavı başvuruları başladı! O tarihe dikkat, sakın kaçırmayın!

Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından sadece bir kez yapılan, k Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başlıyor.

2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM sınav takvimine göre, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav için bugün başlaması beklenen başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

YKS SINAVI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLA

SINAV SONUÇLARI 17 TEMMUZ'DA

2024-YKS sonuçlarının ise 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

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