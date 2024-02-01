İstanbul’da kim kazanacak? Murat Kurum yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB seçimi için yaptırdığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

TV100 canlı yayınında Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''

Murat Kurum'dan, 'kopyala-yapıştır proje' eleştirilerine yanıt "Bizi takdir edecek millettir"

"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!

Murat Kurum: Biz öndeyiz

Kurum, aday olduktan sonra yaptığı ankette, "Şu a biz 1,5 puan öndeyiz." dedi. Bu CHP tarafından yapılan ankette de böyle olduğunu belirtti.

Mevcut yönetim kendisini yükseklerde görüyor ve 8-10 puan önde görüyoruz. Kendilerini başka bir yere yerleştirmeye çalıştılar. Kurum, "İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular" dedi ve anketin sonuçlarını açıkladı. Lansman'ın anketini bir hafta önce yaptırdım. Adaylığımızın ardından anket yaptığımızda iki puan gerideydik. Şu anda 1,5 puan gerideyiz. Bu, CHP tarafından yapılan ankette de geçerlidir.