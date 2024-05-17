Erovizyon birincisi Nemo Mettler'den Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak Türkiye paylaşımı: Birlikte müziğin tadını çıkarırız

Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan İsveçli şarkıcıyı meclis grup konuşmasında ağır bir şekilde eleştiren Devlet Bahçeli'yi adeta çıldırtacak bir şekilde şarkıcı Nemo Mettler sosyal medya hesabından "Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız" ifadelerini kullanarak Türkiye mesajı yayınladı.

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Erovizyon birincisi Nemo Mettler'den Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak Türkiye paylaşımı: Birlikte müziğin tadını çıkarırız

Erovizyon şarkı yarışmasında birinci olan İsviçreli şarkıcın giyim ve mesajlarını partisinin meclisteki grup toplantısında çok sert bir şekilde eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye adeta cevap verir gibi şarkıcı Nemo Mettler'in sosyal medya hesabından Türkiye mesajı verdi.

Erovizyon birincisi Nemo Mettler'den Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak Türkiye paylaşımı: Birlikte müziğin tadını çıkarırız

"BİRLİKTE MÜZİĞİN TATINI ÇIKARIRIZ"

isveçli şarkıcı Nemo Mettler sosyal medya hesabından Türkiye ilgili şu açıklamada bulunarak, "Türkiye'deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantısında Eurovision’da birinci olan şarkıcıyı hedef almıştı. Bahçeli,

“2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur.0-sweden-music-eurovision-award-jpg.webp

Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.”

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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