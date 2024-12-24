Erken emeklilikte yeni şartlar belli oldu! Bu tarihte ilk sigorta girişi olanlar dikkat!

Türkiye'de erken emeklilik hakkı ile ilgili duyuruları takip eden binlerce sigortalı çalışan var. Bunun yanı sıra emekli olunabilmesi için belirli yıl ve prim şartlarının karşılanması gerekiyor. Çünkü çalışma süresindeki biriken prim ve geçen süre, emeklilik hakkını oluşturuyor.