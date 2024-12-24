Erken emeklilikte yeni şartlar belli oldu! Bu tarihte ilk sigorta girişi olanlar dikkat!
Yayınlanma:
24 Aralık 2024 17:43
Sigortalı çalışanlar tek amacı erken olabilmenin yollarını ve imkanlarını arayarak bu konuda yapılacak değişiklikleri yakından takip etmektedir. Peki, SSK başlangıç tarihi 1994-2004-2014 olanlarla ilgili olan durumlar neler?
1 14
Türkiye'de erken emeklilik hakkı ile ilgili duyuruları takip eden binlerce sigortalı çalışan var. Bunun yanı sıra emekli olunabilmesi için belirli yıl ve prim şartlarının karşılanması gerekiyor. Çünkü çalışma süresindeki biriken prim ve geçen süre, emeklilik hakkını oluşturuyor.
2 14
Erken emeklilik hakkı için de zaman zaman bazı formüller ve hesaplamalar gündeme geliyor. Bu noktada prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve bazı durumlar sonucunda erken emeklilik fırsatı oluşabiliyor.
3 14
Ayrıca geçmiş dönemde gerçekleşen bazı düzenlemeler, SSK başlangıç tarihi 1994-2004-2014 olanlara adeta gün doğdu bile dedirtebiliyor. Çünkü bazı şartlarda 2160-3600 gün primle emeklilik kapıda denilebiliyor.
4 14
SSK başlangıç tarihi 1994-2004-2014 arasında olanları ve diğer giriş tarihli kişileri de ilgilendiren haklardan bazıları aşağıda yer alıyor.
5 14
KISMİ EMEKLİLİK HAKKI-
Kısmi emeklilik hakkından 15 yıl ve 3600 günü tamamlayan sigortalı çalışanlar, yaş şartını yerine getirdiklerinde faydalanabiliyorlar.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışan bireyler için geçerli olarak gündeme gelebilen bu imkan sayesinde erken emeklilik hakkından yararlanılabilir.
6 14
MALULEN EMEKLİLİK HAKKI-
İş yapma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşayan kişiler, sağlık raporu almalarının ardından ve bazı şartları yerine getirdiklerinde, malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor.
Bu noktada en az 1800 gün prime bakılıyor ve yaş şartı aranmıyor. Ek olarak malulen emekli olmuş kişiler çalışamıyor.
7 14
ENGELLİ ÇALIŞKANLARA YÖNELİK İMKAN-
Yüzde 40 ve üzerinde engelli indirimi bulunan kişiler, yaş şartı aranmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanından yararlanabilirler.
Engelli olduğundan dolayı erken emeklilik hakkı kazanan kişiler tekrardan çalışabiliyorlar.
8 14
ENGELLİ ÇALIŞKANLARA YÖNELİK İMKAN-
Yüzde 40 ve üzerinde engelli indirimi bulunan kişiler, yaş şartı aranmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanından yararlanabilirler.
Engelli olduğundan dolayı erken emeklilik hakkı kazanan kişiler tekrardan çalışabiliyorlar.
9 14
ENGELLİ ÇALIŞKANLARA YÖNELİK İMKAN-
Yüzde 40 ve üzerinde engelli indirimi bulunan kişiler, yaş şartı aranmadan 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanından yararlanabilirler.
Engelli olduğundan dolayı erken emeklilik hakkı kazanan kişiler tekrardan çalışabiliyorlar.
10 14
MESLEKTEN DOLAYI YIPRANMA PAYI
Ağır işlerde çalışan bireyler, yıpranma payı ile sigortalılık sürelerine gün ekleyerek erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.
11 14
İlave edilen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından düşülür ve adeta erken emeklilik kapısı aralanır. Ancak bu noktada SGK tarafından belirtilen mesleklerde çalışılıyor olması gerekir.
12 14
ASKERLİK SEBEBİ İLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI-
Sigorta girişi öncesinde askerlik yapan kişiler, yaşlarını geriye çekme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu durum prim kazanmaya da olanak sağlayabiliyor.
13 14
Not: Erken emeklilik ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilebilir.
14 14