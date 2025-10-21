  1. Anasayfa
Erdoğan'ın avukatı duyurdu: CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını bildirdi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada;

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

