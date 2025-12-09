Erdoğan'dan Özel'e sert gönderme: İşi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz!

Erdoğan'dan Özel' sert gönderme: İşi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü programındaki konuşmasının ardından, ''Senin deden neredeydi'' diyen, CHP lideri Özel'e, sert göndermelerde bulundu...

Dünya İnsan Hakları Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e sert tepkide bulundu. Erdoğan, "Her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalık... Allah akıl fikir versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye” Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bölgemizle birlikte tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik.

Değerli arkadaşlarım değerli misafirler; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan tam 77 sene önce 10 Aralık 1948’de büyük bir teveccühle kabul edildi. 30 maddeden oluşan bu beyanname iki yıkıcı Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı oldu.

Beyannamenin ilk üç maddesini burada sizlere aktarmak isterim; Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Her bir satırı dikkatle okunması içselleştirilmesi ve uygulanması gereken bu tarihi beyanname; yaklaşık altı ay sonra meclisimizde kabul edilerek kaderin bir cilvesi olarak 27 Mayıs 1949’da yürürlüğe girmiştir. Beyannamede kayıtlı hususların özellikle vesayet dönemlerinde ne kadar tatbik edildiği üzerinde ayrıca durulması gereken bir meseledir.

'İNSAN HAKLARI CELLATLARININ FATURALARINI HALA ÖDÜYORUZ'

2002'den bu yana mesaimizi ihlallerin bıraktığı tortuları temizlemeye, travmaları iyileştirmeye harcadık.

Haberin Devamı

İnsan hakları cellatlarının ülkemize ve milletimize çıkardığı faturaları halen ödüyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz.

CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya da saçmalık...

Yine öyle yapmış. Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin 1 asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş.

İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan, suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyorum. Allah’tan kendi kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum.

Tek parti zihniyetinin yanlış uygulamaları bir tarafa bırakılıp milletimizin tarihine, kültürüne ve inanç değerlerine bakıldığında beyannamede kayıtlı hakların bize hiç de yabancı olmadığı görülecektir.

Her şeyden evvel eşrefi mahlukat olan insana saygı göstermek insan onurunu korumak onun yaratılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek bizim için medeniyetimizin tevarüs ettiğimiz ulvi değerlerdir.

'SURİYE VE GAZZE'DEKİ DURUŞUMUZ İNSAN HAKLARI DESTANIDIR'

Dün biliyorsunuz Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet günüydü. Devrimin birinci yılında bir kez daha her türlü zulme zorbalığa vahşete insanı insanlığından utandıran işkenceye rağmen 13 buçuk yıl boyunca zalime direnen kardeş Suriye halkını ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.

Suriye'de 60 yıllık dikta rejimi yerle yeksan oldu. Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetine kavuştu.

Kardeşlerim Gazze'den Suriye’ye Rusya Ukrayna Savaşı’ndan Doğu Afrika’daki gerilimleri bir çok kriz bölgesinde insanlık için güçlü Türkiye şiarıyla üzerimize düşenleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin Suriye ve Gazze'de yaşananların karşısındaki duruşu insan hakları destanıdır. İl günden itibaren tavrımızı çok net ortaya koyduk.

'KORKAKLARA KULAK VERSEYDİK, YANI BAŞIMIZDA KAN GÖLÜ OLURDU'

Muhalefet, 'Biz Suriyelileri geldikleri yere göndereceğiz' demiyor muydu? Biz ne diyorduk, 'Asla göndermedik, gönderemeyeceksiniz'

Suriye'yi birlikte ayağa kaldıracak, birlikte imar ve inşa edeceğiz.

Bunu da korkarak, şüphe ederek, kavga ederek değil, birbirimize güvenerek, dayanışma ile yapacağız.

Eğer biz korkaklara kulak verseydik, şimdi yanı başımızda kan gölü vardı.

Hatırlayın, devrimden önce Ortadoğu bataklığına girmeyin demişlerdi. Buradan tur düzenlediler, gidip Esed'in elini sıktılar, sırtını sıvazladılar. Eğer biz bu vizyonsuzlara kulak verseydik bugün çok ciddi kayıpta olurduk. Ama biz kendimize güvendik. Sabrettim. Allah'ın lütfuyla zafere de şahitlik ettik.

Görüyorsunuz... Şimdi yeni bir Suriye kuruluyor. Cıvıl cıvıl Türkçe konuşuluyor. Evlerine dönen kardeşlerimiz bizim için dualar ediyor.

Filistin'de de mazlumların sabrının zaferle taçlanacağına inanıyoruz.

Rusya'dan son dakika: Dev askeri kargo uçağı yere çakıldı!

Türkiye o işkenceyi konuşmuştu: 3 gün işkence edilip, hamam böceği yedirilen gencin davasında karar çıktı!

PESİAD’dan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu’ya hayırlı olsun ziyareti