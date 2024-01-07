Emekli müjde bekliyor! En düşük emekli maaşı arttırılıyor mu?

Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, yıllık artış %64.77 oldu ve aylık artış %2,93 oldu. SSK ve Bağkur'un en düşük emekli maaşı! Ek olarak, emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

2024'te Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, yıllık %64.77 artış ve aylık %2,93 artış gösterdi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli zammı geldi. Tarım emeklilerine, Bağkur emeklilerine ve SSK emeklilerine yüzde 37,57 oranında zam yapılacak.

En Düşük Emekli Maaşı Kaç Lira Olacak?

2024 yılı için en düşük emekli maaşı henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili olarak, "Özellikle SSK ve Bağkur emeklisine refah payı, seyyanen veya kademeli bir zam yapılmadığı zaman kök aylık uygulamasından dolayı bazı emeklilerimiz 7.500 TL olan alt sınır aylığında kalmaya devam edecekler" dedi.

Refah payının geçmişte de kullanıldığını görüyoruz. Hatırlayacak olursak, önceki dönemde enflasyon %19,77 idi. Memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklanan maaş farkı %17,55 olarak belirlendi, ancak her iki emekli grubumuza da refah payı olarak %25 artış sağlandı. Hatta önceki dönemde de eşit olarak %30 olarak refah payı olarak verilmişti.