Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

SON DAKİKA: İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İmamoğlu'nun savcılıktaki "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmalarına yönelik ifadeleri sona erdi.

İMAMOĞLU TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

MAHİR POLAT VE MEHMET ALİ ÇALIŞKAN'A DA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra şüpheliler, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İKİ SORUŞTURMADA İFADE İŞLEMLERİ SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasına yönelik savcılıktaki ifade işlemi sona ermişti. İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturmasına yönelik savcılıktaki ikinci ifade işlemi de tamamlandı.

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19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının arından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

SORGU İÇİN 34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde çok sayıda polis ve TOMA bulunuyor. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 90 kişi, adliyeye doğru ilerliyor. Şüphelilerin sorgusu için 34 savcı görevlendirildi.

İMAMOĞLU’NUN POLİSE VERDİĞİ TERÖR SUÇLAMASINA KARŞI VERDİĞİ İFADE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun terör suçlamasına karşı verdiği ifade ortaya çıktı.

İmamoğlu, "Terör örgütleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?" sorusu üzerine, "Türkiye Cumhuriyet Devleti ve milleti aşığı bir kişiyim. Öyle bir ailede doğdum büyüdüm ben hiç kimse ile vatan sevgisi konusunda yarışmam. Çünkü her vatandaşı vatansever olarak kabul ederim. Ama bana göre milletini vatanını ve bayrağını benden çok seven yoktur. Bu sorunun ahlaksız ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NE?

İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:

Suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği

Rüşvet

İrtikap (görevi kötüye kullanarak haksız kazanç sağlama)

İhaleye fesat karıştırma

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme

PKK/KCK terör örgütüne yardım etme

Soruşturmanın seyri ve İmamoğlu'nun hukuki durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.