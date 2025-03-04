Ekonomik büyüme emekli maaşlarına yansıyacak! Yeni hesap yapıldı! Ek zam Nisan'da hesaplarda

2024 YILINDA EMEKLİ OLANLAR FAZLA MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEK

Ancak emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024’e kadar veren özel sektör çalışanları ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2025’e kadar başvuran kamu işçileri, maaş hesaplamalarında daha avantajlı olmaya devam edecek. Bu kişilerin güncelleme katsayısı 1,4544 yerine 1,8616 olarak hesaplandığı için maaşları, 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusu yapanlara kıyasla yüzde 30-31 oranında daha yüksek olacak.