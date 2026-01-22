Dünyanın gözü önünde Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözü önünde Barış Kurulu için imzalar atıldı! Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği imza töreninde Trump, "Gazze'de savaşı durduruyoruz. Bence Hamas verdiği sözleri tutacak" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın çağrısıyla şekillenen Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği imza töreninde Trump, "Gazze'de savaşı durduruyoruz. Bence Hamas verdiği sözleri tutacak" dedi.

Davos'ta diplomasi trafiği zirve yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimi ile kurulan "Gazze Barış Kurulu" için bugün imzalar atıldı. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenecek törene çok sayıda ülke lideri ve üst düzey temsilci katılırken, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

"GAZZE SAVAŞINI DURDURUYORUZ"

Trump imza töreninde yaptığı açıklamada kurul üyelerini tanıtırken "Burada herkes harika iş çıkardı. Gazze'deki savaşı da durduruyoruz. Burada çok büyük yangınlar vardı. 59 ülke var Orta Doğu barışına katılan. Eğer Hamas verdiğini sözü tutmazsa diye bir tehditte bulunduk ama bence sözlerini tutacaklar. Silahlarını teslim edecekler, etmezlerse de sonları olacak. Barış konusundaki hedeflerimizle ilgili Haziran ayında da İran'da bir operasyon gerçekleştirdik ve bütün nükleer tesisleri yok ettik. Şu anda bir yıla göre fark bir noktayız, dünyada her yer ateş altındaydı.

"PARLAK ZEKAYA SAHİP İNSANLAR BURADA"

Kurulmuş olan en büyük ve en önemli kuruldayız. Bir fikrim vardı ve sonra başkan olmam gerektiğini söylediler. Çok yetenekli ve parlak zekaya sahip insanlar burada. Tüm ülkeler çok isteyerek katılım sağladı. Birkaç gün önce davetiyeleri gönderdik ve burada Davos'ta buluştuk. Buradakilerin hepsi benim dostum, hepsini çok seviyorum. Barış Kurulu, dünyanın en iyi liderleri ile kurulmuş bir kurul" diye konuştu.

Haberin Devamı

"GAZZE'DE BAŞARILI OLDUKÇA MUTLU OLUYORUZ"

ABD Başkanı "Gazze'ye insani yardım daha çok giriyor, ateşkes sayesinde yardımlar ulaşıyor. Gazze'nin silahlandırılmasından emin olmak için çalışıyoruz. Sınır güvenliği konusunda da çalışıyoruz. Gazze'de başarılı oldukça mutlu oluyoruz. Sınırı güven altına aldıktan sonra BM ile çalışmaya devam edeceğiz. BM'nin çok iyi potansiyeli var ancak şimdiye dek bitirdiğim 8 savaşta onlardan yardım almadım" dedi.

"SAVAŞIN BU KURUL KARŞISINDA ŞANSI YOK"

Konuşmasında son olarak "Burada nefretin ve vahşetin önüne geçip dünya barışını sağlayacağız. Bu odadaki herkes birer yıldız. Bu bizim mirasımız olacak. Dünyanın en güçlü insanları şu an burada. Barışı da kolaylıkla sağlayabiliriz. Savaşın bu insanlar karşısında hiç şansı yok" ifadesinde bulundu.

TRUMP'IN İMZASIYLA BARIŞ KURULU HAYATA GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sonrası imzasıyla barış kurulu hayata geçti. Trump'ın ardından kurula katılmayı kabul eden ülkelerin temsilcileri de şartnameye imza koydu. Türkiye adına imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan attı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katılarak Gazze Barış Kurulu Şartı'nı Türkiye adına imzalıyor. Ankara, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış sürecinin denetlenmesi konusunda aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor.

KALICI ÜYELİK 1 MİLYAR DOLAR

Kurulun taslak tüzüğüne göre ABD Başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek. Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar. Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.

MSB'den önemli açıklama: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi!

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Hemşire şiddeti engelli bıraktı: Deniz Esin'in darbedilme anları yıllar sonra ortaya çıktı!