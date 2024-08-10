Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!

Dünya devi Nike, Türkiye'nin Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle gümrük vergilerini artırması sonrası, online siparişleri şu an için askıya aldığını duyurdu.

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Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!

Dünyanın en ünlü Spor malzemeleri üreticisi Nike, Türkiye’de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararının ardından online sipariş alımını durdurdu.

Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuar markasının internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

NİKE ONLİNE SATIŞLARI ASKIYA ALDI

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız."

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ VERGİLERİ ARTTI

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euro'yu geçmeyen eşya ile 1500 euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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