Dubai çikolatasında büyük tehlike! Bu şekildeyse sakın ağzınıza sürmeyin!

AFLATOKSİN ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR
Çakaloğlu Antep fıstığının doğru kurutulup paketlenmemesi halinde Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus isimli küf türleri tarafından üretilen toksik bir bileşik olduğunu karaciğer üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu belirten Diyetisyen Çakaloğlu, "Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Akut zehirlenme durumunda karaciğer hasarı, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir. Kronik maruziyet ise karaciğer kanseri riskini artırır, hepatosellüler karsinom gelişiminde rol oynar. Bunun yanı sıra, aflatoksin bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyonlara karşı vücut direncini zayıflatır. Büyüme geriliği ve beslenme yetersizlikleri gibi sorunlara da yol açar. Küfler ise toksik etkilerinin yanı sıra alerjik reaksiyonlara, astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyon riskleri oluşturur." dedi.