Dubai çikolatasında büyük tehlike! Bu şekildeyse sakın ağzınıza sürmeyin!

AFLAKTOKSİN NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Küflerin ürettikleri kimyasal maddelerden biri olan aflatosin insanlar ve hayvanlarda hastalığa neden olan bir tür zehiri içerisinde barındırmaktadır. Birçok organa zarar veren özellikle karaciğerde ağır tahribata enden olan ve ileri durumlarda karaciğer kanserine yol açmaktadır.

Küfler oluştukları her gıda maddesi arasında aflatoksin veya benzeri başka bir zehir maddesinin meydana gelme ihtimali bulunmamakla birlikte küfün gelişmesi önlenmelidir. Aflatoksin küflerinin gelişmesi için ise 25-34 derece sıcaklık ce yüzde 70 üzerinde neme ihtiyaç vardır.