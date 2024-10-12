Doktorun acı sonu! 1'i profesör 2 doktor öldü

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında bir olay yaşandı. LK tarafından yönetilen 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna geçerken istinat duvarına çarptı. Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü L.K. ve A.A.G. ise yaralandı.
Ekipler, olay yerinde iki doktorun hayatını kaybettiğini keşfetti. İlk müdahalenin ardından araçta sıkışan sürücü L.K. ve yaralı yolcu A.A.G. hastaneye kaldırıldı.Savcılık, doktorların cansız bedenlerini inceledikten sonra hastane morguna kaldırdı. Doktorların kongreden döndüğü sırada kaza oldu.