Doktorun acı sonu! 1'i profesör 2 doktor öldü

Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında bir olay yaşandı. LK tarafından yönetilen 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna geçerken istinat duvarına çarptı. Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü L.K. ve A.A.G. ise yaralandı.