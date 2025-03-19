Dilek İmamoğlu'ndan eşinin gözaltı sonrası ilk açıklama: Oğlu Selim'in gözleri doldu...

Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Oğlu Selim'in gözleri doldu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Dilek İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabah sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Kızım evdeydi, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var; her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi.

Ortada dolanan bir sürü kirli bilgi var. Bir kere diplomanın iptali usulsüz. Bu saçmalığın ötesi. Diplomanın sadece üniversitenin inisiyatifi ile diploma iptal edilemez. Kirli bilgi dolanıyor. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Tamamen iftira. Kendine milletine emanet ediyor."

"Devran dönecek"

Selim İmamoğlu ise şunları söyledi:

"Bir terörist alır gibi şafak vaktinde evinden alıyorsunuz. Dün diploma kararı.. Usulsüz bir karar. Ne söyleyebilirim ki. Devran dönecek. İnsanlar Ekrem İmamoğlu'ndan korkmayacak."

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