Dilan ve Engin Polat'ı sarsacak ceza iddiası! Bir milyar lira vergi cezası kesildi

Kamuoyunun yakından tanıdığı Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tüm tutuklu sanıklar 6 Eylül'de tahliye edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

YAKLAŞIK BİR MİLYAR LİRA VERGİ CESASI KESİLDİ

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, çifte yaklaşık bir milyar lira vergi cezası kesildi.

Hazırlanan rapora göre, Polat ailesinin üç milyar lira kazancı tespit edildi. Yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaçırıldığı rapora yansıdı. Çifte ve diğer sanıklara bir milyar liralık vergi cezası kesildiği, haciz işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

KİMLERE HANGİ ŞİRKETLERDEN VERGİ CEZASI KESİLDİ

- 27 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, D Polat Estetik A.Ş. ile ilgili Engin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 24 Haziran 2024 tarihli rapora göre, Dilan Polat Güz. Ltd. Şti. ile ilgili Dilan Polat, Engin Polat ve Ahmet Gün'e vergi cezası kesildi.

- 24 Haziran 2024 tarihli rapora göre, Dilan Polat Güzellik A.Ş. ile ilgili Dilan Polat, Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 27 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, Dipomed Medikal Ltd. Şti. ile ilgili Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

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- 24 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, DP Güzellik A.Ş. ile ilgili Engin Polat, Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 23 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, İst Güzellik A.Ş. ile ilgili Tolunay Topal'a vergi cezası kesildi.

- 28 Mart 2024 tarihli rapora göre, Nez Dmr Sağlık A.Ş. ile ilgili Nez Demirhan'a vergi cezası kesildi.

- 17 Mayıs 2024 tarihli rapora göre, Rise And Shine A.Ş. ile ilgili Ahmet Gün ve Sezgin Polat'a vergi cezası kesildi.

- 3 Mart 2024 tarihli rapora göre, Sıla Doğu Güzellik Ltd. Şti. ile ilgili Sinem Sıla Doğu'ya vergi cezası kesildi.

- 20 Mart 2024 tarihli rapora göre, Sinem Sıla Doğu Güz. Ltd. Şti. ile ilgili Sinem Sıla Doğu ve Ahmet Gün'e vergi cezası kesildi.

- 22 Mart 2024 tarihli rapora göre, Tasf. Hal. Dionseps. Ltd. Şti. ile ilgili Nez Demirhan'a vergi cezası kesildi.

- 12 Temmuz 2024 tarihli rapora göre, Tuaz Kozmetik Ltd. Şti. ile ilgili Kübra Uzun'a vergi cezası kesildi.

Vergi kaçakçılığı suçu kapsamına giren bu faaliyetlerin cezası ise üç ila sekiz yıl arasında.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti.

İDDİANEMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.