Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz

Süper Kupa krizinin ardından sular bir türlü durulmuyor. Son olarak konuya Devlet bahçeli de dahil oldu. Gündemi sarsacak çok önemli açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Anıtkabir'de şeriat çağrısı yaparak "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan kişi ve Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açtığı iddiasıyla bir kişiye yumruk atan genç hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa sorununa da dikkat çeken Bahçeli, "Türk futbolunda olmayan sadece futboldur" dedi. Riyad krizine katkıda bulunan herhangi bir kişi, kuru bir özür ile muafiyet kazanamaz. TFF süreci kontrol edemedi. "Fenerbahçe ve Galatasaray soğuk kanlı olamadı" dedi.

"Türk Futbolu Duvara Tosladı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak siyasi hesaplaşmaya girmek doğru değildir. Atatürk, bir futbol müsabakasında bir oyuncu tarafından istismar edildiğinde, müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaba katılması ve gerekli önlemlerin alınması ihmal veya öngörüsüzlük değildir. Buna göre Türk futbolu başarısız olmuştur.

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Riyad, maçın oynanacağı yer olarak neden seçildiği ve protokole uyulmadığı için muammadır. Riyad krizine katkıda bulunan herhangi bir kişi, kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Vatanseverlik, Türk futbolunu siyasi tartışmalara sokmanın bir nedenidir.

En başta TFF Başkanı olmak üzere Riyad krizine katkıda bulunan herhangi bir kişi, kuru bir özürle bir şey olmamış gibi davranarak durumdan kurtulamaz.