Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz

Devlet Bahçeli çok önemli bir açıklama yaptı. TFF ve Süper Kupa finalinin iptali için o ismi hedef gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz

Süper Kupa krizinin ardından sular bir türlü durulmuyor. Son olarak konuya Devlet bahçeli de dahil oldu. Gündemi sarsacak çok önemli açıklamalar yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Anıtkabir'de şeriat çağrısı yaparak "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan kişi ve Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açtığı iddiasıyla bir kişiye yumruk atan genç hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa sorununa da dikkat çeken Bahçeli, "Türk futbolunda olmayan sadece futboldur" dedi. Riyad krizine katkıda bulunan herhangi bir kişi, kuru bir özür ile muafiyet kazanamaz. TFF süreci kontrol edemedi. "Fenerbahçe ve Galatasaray soğuk kanlı olamadı" dedi.

"Türk Futbolu Duvara Tosladı"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanarak siyasi hesaplaşmaya girmek doğru değildir. Atatürk, bir futbol müsabakasında bir oyuncu tarafından istismar edildiğinde, müsabakanın günler öncesinde her ihtimalin hesaba katılması ve gerekli önlemlerin alınması ihmal veya öngörüsüzlük değildir. Buna göre Türk futbolu başarısız olmuştur.

Riyad, maçın oynanacağı yer olarak neden seçildiği ve protokole uyulmadığı için muammadır. Riyad krizine katkıda bulunan herhangi bir kişi, kuru özür ile muafiyet kazanamaz. Vatanseverlik, Türk futbolunu siyasi tartışmalara sokmanın bir nedenidir.

En başta TFF Başkanı olmak üzere Riyad krizine katkıda bulunan herhangi bir kişi, kuru bir özürle bir şey olmamış gibi davranarak durumdan kurtulamaz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı, AFAD'dan açıklama var!
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı, AFAD'dan açıklama var!
Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tv100 sunucusu Cansu Canan Özgen canlı yayında az kalsın boğuluyordu! Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? % 50 zam gelecek mi?
SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar maaş alacak? % 50 zam gelecek mi?
Son Haberler
Volkan Konak'ın son skandal paylaşımı dertsiz başını derde soktu... Diyanet yetkilileri harekete geçti, suç duyurusunda bulundu
Volkan Konak'ın son skandal paylaşımı dertsiz başını derde soktu... Diyanet yetkilileri harekete geçti, suç duyurusunda bulundu
Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 58 zam geldi
Araç sahiplerine kötü haber! Yüzde 58 zam geldi
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a kötü haber! Son anket sonucunu açıkladı, "kazanıyoruz" dedi
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İmamoğlu ve Yavaş'a kötü haber! Son anket sonucunu açıkladı, "kazanıyoruz" dedi
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer 36 Osmanlı padişahının gerçekçi portreleri çok farklıymış
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer 36 Osmanlı padişahının gerçekçi portreleri çok farklıymış
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Güncel akaryakıt fiyatları
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Güncel akaryakıt fiyatları
Çok Okunanlar
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Tutuklanan Mossad ajanıyla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Ramazan ayında camide vaazlar vermiş!
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz
Devlet Bahçeli’den, Büyükekşi’ye şok çıkış: Süreci yönetemediniz
Ölümün böylesi... İmam secdede vefat etti - Tıkla o anları izle
Ölümün böylesi... İmam secdede vefat etti - Tıkla o anları izle
Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı
Cinayet mi, kaza mı? Yeni eşi televizyonda "cinayet" dedi! Eski eşi ve 5 çocuğunu kaybeden kocasını tutuklattı
Almanya’ya Gitmek İsteyene İyi Haber! Artık Göçmen Olmak Daha Kolay
Almanya’ya Gitmek İsteyene İyi Haber! Artık Göçmen Olmak Daha Kolay
Kar eldivenlerinizi hazır edin. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı geldi: Sibirya soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Kar eldivenlerinizi hazır edin. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı geldi: Sibirya soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır