Dev projede önemli aşama! Ali Şahin: Gaziantep bir liman kenti olacak!

Dev projede önemli aşama! AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hassa Tüneli Demiryolu ve Otoyol Projesinin yüklenici koordinatörü ile bir araya gelerek projede kat edilen mesafeleri değerlendirip, önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hassa Tüneli Demiryolu ve Otoyol Projesinin yüklenici koordinatörü ile bir araya gelerek projede kat edilen mesafeleri değerlendirdi.

Gaziantep’i bir liman kenti yapacak Hassa Tüneli projesi hızla ilerlerken önemli aşamalar da tek tek geçiliyor.

Gaziantep başta olmak üzere bölgesel kalkınmayı tetikleyip, hızlandıracak ve bölge ekonomisini büyütecek olan projenin güzergahı belirlendi. İhalesi bu yılın Ocak ayında Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan projenin kredi ve dış finansman görüşmeleri pozitif yönde ilerlerken projenin önemli aşamalarından olan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporunda ise sona gelindi. Projenin uluslararası finansman ve kredi görüşmelerinde de önemli mesafeler kat edildi. Fransız Societe Genaral Bank’ının üstlendiği ekipman (ECA) ve ticari krediler süreci de pozitif şekilde ilerliyor. Hazine ile ilgili tarafların görüşmelerinde önemli mesafeler kat edildi.

OCAK AYI SONLARINA DOĞRU ÇALIŞMALARA START VERİLECEK

Doğuş Eze Grubu tarafından çalışmalarında sona gelinen ÇSED raporu bu ay sonu itibari ile kredi sürecinin başlatılması için Societe General Bank’a sunulmuş olacak. İlgili bankanın rapor değerlendirmesinin ardından Ocak ayı sonlarına doğru kredi sürecinin tamamlanması bekleniyor. Kredi sürecinin tamamlanması ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yer teslimi ile birlikte projemizin fiziki çalışmalarına da start verilmiş olacak.

DEMİR YOLU HATTI TAM 55 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

İki etaptan oluşan Hassa Tüneli Demiryolu ve Otoyol projesinde demir yolu hattının toplam uzunluğu 55 kilometreden oluşacak. Depreme dirençli karayolu ve demiryolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki sanayi bölgelerinin, Suriye ve Irak gibi komşu ülkeler ile yapılacak olan ticarette, İskenderun Limanı’nın önemi her geçen gün artmakta olup ticaretin arttırılmasında; yapılacak olan bu projenin katkısı çok fazla olacak. Proje bölgede ticaret ile uğraşan veya sürekli yük taşımacılığı yapanlarla ve turizm amaçlı ulaşımları kolaylaştırarak, turizmin de canlanmasına gelişmesine katkıda bulunacak.

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Milletvekili Şahin’in açıklaması şu şekilde:

“Gaziantep başta olmak üzere bölgesel kalkınmayı tetikleyip, hızlandıracak ve bölge ekonomisini büyütecek olan projenin güzergahı belirlendi… İhalesi bu yılın Ocak ayında Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılan projemizin kredi ve dış finansman görüşmeleri pozitif yönde ilerlerken projenin önemli aşamalarından olan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporunda ise sona gelindi… Projenin uluslararası finansman ve kredi görüşmelerinde de önemli mesafeler kat edildi. Fransız Societe Genaral Bank’ının üstlendiği ekipman (ECA) ve ticari krediler süreci de pozitif şekilde ilerliyor. Hazine ile ilgili tarafların görüşmelerinde önemli mesafeler kat edildi…

DOĞUŞ EZE Grubu tarafından çalışmalarında sona gelinen ÇSED raporu bu ay sonu itibari ile kredi sürecinin başlatılması için Societe General Bank’a sunulmuş olacak. İlgili bankanın rapor değerlendirmesinin ardından Ocak ayı sonlarına doğru kredi sürecinin tamamlanması bekleniyor. Kredi sürecinin tamamlanması ve Ulaştırma Bakanlığının yer teslimi ile birlikte projemizin fiziki çalışmalarına da start verilmiş olacak.

İki etaptan oluşan Hassa tüneli demiryolu ve otoyol projemizde demir yolu hattının toplam uzunluğu 55 km den oluşacak…

Depreme dirençli karayolu ve demiryolu ulaştırma altyapısı kurularak bölgenin afet durumlarında da kesintisiz erişim kapasitesi geliştirilecek…

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki sanayi bölgelerinin, Suriye ve Irak gibi komşu ülkeler ile yapılacak olan ticarette, İskenderun Limanlarının önemi her geçen gün artmakta olup ticaretin arttırılmasında; yapılacak olan bu projenin katkısı çok fazla olacak. Proje bölgede ticaret ile uğraşan veya sürekli yük taşımacılığı yapanlarla ve turizm amaçlı ulaşımları kolaylaştırarak, turizmin de canlanmasına gelişmesine katkıda bulunacak…”

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