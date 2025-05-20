İŞTE SKANDAL YAZIŞMALAR
Kullanıcı: Bana sağlam güvenebileceğim bir tetikçi lazım.
Müşteri: Buyrun. Tam adresin desin kardeşim.
Kullanıcı: İstanbul Bağcılar.
Müşteri: Tertemiz, kılıç gibi işini hallederim… detay vermen yeterlidir. (Emoji)
Kullanıcı: Fiyatınız ne kadar?
Müşteri: Bana detay vermen lazım… kadın çocuk elimi sürmem, bilgin olsun. (Emoji)
Kullanıcı: Erkek zaten. 35 yaşında.
Müşteri: Evli mi, bekar mı? Ve suçu nedir?
Kullanıcı: Bekar.
Müşteri: Kriterlerim var çünkü, yanlış anlama lütfen. Dürüst ol yeterli.
Kullanıcı: Taciz ediyor sürekli.
Müşteri: Başka bir şey istemem ben. Sen kadın mısın?
Kullanıcı: Evet. Kadınım.
Müşteri: Davan da haklısın o zaman. Dünya ahiret kardeşimsin, bacımsın… Eğer ki davan da haklıysan ve sapık biriyse hallederim, sıkıntı yok kardeşim.
İşim bu çünkü.
Kullanıcı: Fiyatı nedir?
Müşteri: Öldürme mi, yaralama mı istersin?
Kullanıcı: Yaralama. Öldürmenin fiyatı nedir?
Müşteri: Yaralama da başın ağrır… bırak canını alayım geçeyim… Yarın bugün yine başına bela olur şerefsiz. Öyle işlerde tertemiz çıkmak istersen yapıştır geç…
Ömür boyu kafa rahat olur. (Emoji)
Kullanıcı: Fiyat?
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Müşteri: Bel altı yaralama 500. Öldürme 2 milyon
Kullanıcı: Tamamdır, teşekkür ederim.