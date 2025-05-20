Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu!

TETİKÇİYLE KONUŞTUM

Yaptığım araştırmada, sosyal medyada bazı grupların “Kiralık katil” ilanlarını açıkça paylaşdığını gördüm. Bu kişilerle kolayca iletişime geçilebildiğine şahit oldum. Bir Telegram grubuna deneme amaçlı olarak “Tetikçi lazım” mesajı yazdım. Özelden dönüş sağlandı. Yazışmaya başlayan kişi, bize yardımcı olabileceğini söyledi ve dikkat çeken bir uyarıda bulundu; “Gruptaki mesajınızı silin. Polis ve dolandırıcılar olabilir. Ben size yardımcı olacağım.” Yazışmalar ilerledikçe, konuştuğumuz bazı kişiler “öldürme” teklifine karşı çıkarak “Öldürmeyiz ama isterseniz hedefi aylarca dışarı çıkamayacak hale getirebiliriz” gibi tekliflerde bulundu.

Özelden dönüş sağlayan başka bir kullanıcı ise tetik işinin nerede olduğunu ve yakın zamanda tehdit ya da mahkeme olup olmadığını, yani işin bana sıçrayıp sıçramayacağını sordu. “Hayır” yanıtını alınca da semti ve verebileceğim fiyatı sordu. Ben ücret konusunu bilmediğimi söyleyince de kendince bir fiyat söyledi. Konuşmayı kesmesem fiyat pazarlığını sürdüreceğini anladım.