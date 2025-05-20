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Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu!

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Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu!
Çatır çatır adam, öldürüyorlar: İstanbul’da son haftada yaşanan iki ayrı silahlı saldırı olayı dikkati çekti. Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu. İşte kan donduran ayrıntılar...
Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 1 113

“Öldürmeyiz ama isterseniz hedefi aylarca dışarı çıkamayacak hale getirebiliriz”

İstanbul’da son haftada yaşanan iki ayrı silahlı saldırı olayı dikkati çekti. Bir iş insanının aracının kurşunlanmasının ardından çıkan kadın tetikçi ile bir kuyumcunun otomatik silahla tarandığı olay kiralık katilleri gündeme taşıdı. Yaşanan olayların ardından Telegram’da faaliyet gösteren bazı grupların “kiralık katil” ilanlarını açıkça paylaştığı görüldü.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 2 213

Milliyet’te yer alan habere göre, kiralık katil grubunda yalnızca tetikçi talebiyle sınırlı kalmayan çok sayıda farklı talepler de yer alıyor. Uyuşturucu ya da silah temini isteyen kişilerin de benzer şekilde taleplerini ilettiği görülüyor. Benzer örnekler Instagramda, Facebook’ta da yer alıyor. Örneğin facebook’ta “kiralık katiller”, “tetikçi” gibi gruplar yer alıyor. Anonim hesaplar, şifreli mesajlaşmalar gibi yöntemler, bu yapılar için ciddi bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 3 313

Söz konusu haberde tetikçilerle gerçekleştirilen iletişim şöyle aktarıldı:

Bir Telegram grubuna deneme amaçlı olarak “Tetikçi lazım” mesajı yazdım. Özelden dönüş sağlandı. Yazışmaya başlayan kişi, bize yardımcı olabileceğini söyledi ve dikkat çeken bir uyarıda bulundu; “Gruptaki mesajınızı silin. Polis ve dolandırıcılar olabilir. Ben size yardımcı olacağım.” Yazışmalar ilerledikçe, konuştuğumuz bazı kişiler “öldürme” teklifine karşı çıkarak “Öldürmeyiz ama isterseniz hedefi aylarca dışarı çıkamayacak hale getirebiliriz” gibi tekliflerde bulundu.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 4 413

Bir kullanıcı ise doğrudan “tetikçi” yönlendirmek yerine şunu teklif etti: “Ben tetikçi ayarlamıyorum ama illegal işler için fake numara satıyorum. Lazımsa veririm, tetikçiyle o numaradan WhatsApp’tan konuşursun”.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 5 513

TELEGRAM’DAN ULAŞIYORLAR

Telegram’da faaliyet gösteren bazı gruplar “Kiralık katil” ilanlarını açıkça paylaşılıyor. Kiralık katil grubunda yalnızca tetikçi talebiyle sınırlı kalmayan çok sayıda farklı talepler de yer alıyor. Uyuşturucu ya da silah temini isteyen kişilerin de benzer şekilde taleplerini ilettiği görülüyor. Benzer örnekler instagramda, facebook’ta da yer alıyor. Örneğin facebook’ta “kiralık katiller”, “tetikçi” gibi gruplar yer alıyor. Anonim hesaplar, şifreli mesajlaşmalar gibi yöntemler, bu yapılar için ciddi bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 6 613

‘İCRAAT GEREKİYOR’

Türk-Alman Ünviversinden Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, bu tür ilanların tek başına suç oluşturmadığını, icraata geçilmedikçe ceza verilmediğini belirtiyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör de, bazı suçların şikayete bağlı olduğunu, mağdur şikâyetçi olmayınca işlem yapılamayacağına dikkat çekti.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 7 713

POLİS OPERASYON YAPTI

Polise, sosyal medya platformlarından müşteri temin etmeye çalışan bu çetelere yönelik son bir ay içerisinde yapılan takip çalışmaları sonrasında, geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Yakalanan 149 çete mensubundan 58’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 8 813

TETİKÇİYLE KONUŞTUM

Yaptığım araştırmada, sosyal medyada bazı grupların “Kiralık katil” ilanlarını açıkça paylaşdığını gördüm. Bu kişilerle kolayca iletişime geçilebildiğine şahit oldum. Bir Telegram grubuna deneme amaçlı olarak “Tetikçi lazım” mesajı yazdım. Özelden dönüş sağlandı. Yazışmaya başlayan kişi, bize yardımcı olabileceğini söyledi ve dikkat çeken bir uyarıda bulundu; “Gruptaki mesajınızı silin. Polis ve dolandırıcılar olabilir. Ben size yardımcı olacağım.” Yazışmalar ilerledikçe, konuştuğumuz bazı kişiler “öldürme” teklifine karşı çıkarak “Öldürmeyiz ama isterseniz hedefi aylarca dışarı çıkamayacak hale getirebiliriz” gibi tekliflerde bulundu.

Özelden dönüş sağlayan başka bir kullanıcı ise tetik işinin nerede olduğunu ve yakın zamanda tehdit ya da mahkeme olup olmadığını, yani işin bana sıçrayıp sıçramayacağını sordu. “Hayır” yanıtını alınca da semti ve verebileceğim fiyatı sordu. Ben ücret konusunu bilmediğimi söyleyince de kendince bir fiyat söyledi. Konuşmayı kesmesem fiyat pazarlığını sürdüreceğini anladım.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 9 913

‘FAKE NUMARA SATIYORUM’

Bir kullanıcı ise doğrudan “tetikçi” yönlendirmek yerine bana şunu teklif etti: “Ben tetikçi ayarlamıyorum ama illegal işler için fake numara satıyorum. Lazımsa veririm, tetikçiyle o numaradan WhatsApp’tan konuşursun”.

Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 10 1013
Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 11 1113
Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 12 1213
Çatır çatır adam, öldürüyorlar: Sosyal medyada “kiralık katil” pazarı deşifre oldu! 13 1313

İŞTE SKANDAL YAZIŞMALAR

Kullanıcı: Bana sağlam güvenebileceğim bir tetikçi lazım.

Müşteri: Buyrun. Tam adresin desin kardeşim.

Kullanıcı: İstanbul Bağcılar.

Müşteri: Tertemiz, kılıç gibi işini hallederim… detay vermen yeterlidir. (Emoji)

Kullanıcı: Fiyatınız ne kadar?

Müşteri: Bana detay vermen lazım… kadın çocuk elimi sürmem, bilgin olsun. (Emoji)

Kullanıcı: Erkek zaten. 35 yaşında.

Müşteri: Evli mi, bekar mı? Ve suçu nedir?

Kullanıcı: Bekar.

Müşteri: Kriterlerim var çünkü, yanlış anlama lütfen. Dürüst ol yeterli.

Kullanıcı: Taciz ediyor sürekli.

Müşteri: Başka bir şey istemem ben. Sen kadın mısın?

Kullanıcı: Evet. Kadınım.

Müşteri: Davan da haklısın o zaman. Dünya ahiret kardeşimsin, bacımsın… Eğer ki davan da haklıysan ve sapık biriyse hallederim, sıkıntı yok kardeşim.
İşim bu çünkü.

Kullanıcı: Fiyatı nedir?

Müşteri: Öldürme mi, yaralama mı istersin?

Kullanıcı: Yaralama. Öldürmenin fiyatı nedir?

Müşteri: Yaralama da başın ağrır… bırak canını alayım geçeyim… Yarın bugün yine başına bela olur şerefsiz. Öyle işlerde tertemiz çıkmak istersen yapıştır geç…
Ömür boyu kafa rahat olur. (Emoji)

Kullanıcı: Fiyat?

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Müşteri: Bel altı yaralama 500. Öldürme 2 milyon

Kullanıcı: Tamamdır, teşekkür ederim.

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