DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul adaylarını açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, tarafından yapılan açıklamada Meral Danış Beştaş olduğunu, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu duyurdu.

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DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde merakla beklenen İstanbul adaylarını açıkladı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB adayının Meral Danış Beştaş, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu bildirdi.

"Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"

Adayları açıkladıktan sonra aldıkları karar hakkında konuşan Doğan, "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:

Antalya - Kemal Bülbül

Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun

Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin

Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk

Trabzon - Leyla Üzüm

Van - Abdullah Zeydan

Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle:

Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege

Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın

Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık

Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım

Düzce - Alper Fatma Çelik

Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç

Hakkari - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş

Kars - Arzu Savaş Derman

Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol

Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun

Siirt - Safiye Alakaş

Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir

Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız

Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı

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