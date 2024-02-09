DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde merakla beklenen İstanbul adaylarını açıkladı.
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İBB adayının Meral Danış Beştaş, eş başkan adayının da Murat Çepni olduğunu bildirdi.
"Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"
Adayları açıkladıktan sonra aldıkları karar hakkında konuşan Doğan, "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bir parti kendini güçlü hissetsin diye değil, halklar kendini daha güçlü ve barış halinde yaşasın diye mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Doğan'ın açıkladığı diğer büyükşehir eş başkan adayları şöyle:
Antalya - Kemal Bülbül
Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
Kahramanmaraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
Trabzon - Leyla Üzüm
Van - Abdullah Zeydan
Doğan'ın açıkladığı il belediye başkan adayları ise şöyle:
Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
Düzce - Alper Fatma Çelik
Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
Kars - Arzu Savaş Derman
Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
Siirt - Safiye Alakaş
Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı