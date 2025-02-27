DEM Parti heyeti son kez İmralı yolunda: DEM Parti heyeti açıklama için saat verdi! İşte önemli ayrıntılar...

DEM Parti heyeti, bugün İmralı'ya giderek Öcalan'la son kez görüşecek.DEM heyeti İmralı Adası'na yola çıktı. İmralı'da yapılacak görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın eli kanlı terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor. DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aylar öncesinde yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısı sonrası DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme siyasetin bir numaralı gündem maddesi. MHP liderinin çağrısı sonrası DEM Partililer, siyasi turunu bitirdikten sonra İmralı'ya giderek Öcalan'ı ziyaret etmişti.

SON KEZ İMRALI TURU

İmralı heyeti Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve Bafıl ile Kubat Talabani ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti, bugün İmralı'ya giderek Öcalan'la son kez görüşecek. DEM heyeti İmralı Adası'na yola çıktı. İmralı'da yapılacak görüşmenin ardından İstanbul'da yapılacak açıklamada, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın eli kanlı terör örgütünü feshettiğine dair mesajının okunması bekleniyor.

HEYETTE KAÇ KİŞİ OLACAK?

DEM Parti'nin İmralı heyetinde 7 isim yer alıyor. Daha önce İmralı'ya 2 kez giden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Ebru Günay heyette yer alacak.

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DEM PARTİ İMRALI HEYETİ SAAT VERDİ

DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan'la yapacağı görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Kulislerde konuşulana göre; Abdullah Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu da yer alacak.

BAKAN TUNÇ: VİDEO AÇIKLAMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu mu yoksa videosuz olacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

Bakan Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil"

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