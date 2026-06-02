Cumhurbaşkanı kamu malı israfına dikkat çekti: Skandallar mazur görülemez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada kamu malının israfına göz yummayacaklarını belirterek, yerel yönetim kaynaklı skandalların mazur görülemeyeceğini söyledi.

Sayıştay’ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sayıştay’ımızın değerli başkanı ve üyeleri, kıymetli Sayıştay mensuplarımız, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştay’ın 164. kuruluş yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir.

Sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ifade etmek isterim. İnsan için cemiyet düzeni içerisinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir.

'SAVRUKLUĞUN BEDELİNİ ÇOK ÇEKTİK'

Adaleti mülkün temeli olarak göre ecdad, İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın demektir. Kaynaklarını verimli kullanamayan devletlerin muktedir olması mümkün değildir.

Haberin Devamı

Biz Türkiye olarak, geçmişte savrukluğun, özensizliğin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz.

SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını hiçbirimiz unutmadık.

Kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur.

'GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Kamu personeline tahsis edilen mal kimsenin babasının malı değildir. yerel yönetim merkezli skandallar mazur görülemez.

Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine, istismar edilmesine göz yummuyoruz.

'ÜLKEMİZİN ŞAHLANIŞI HIZLANACAK'

1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır.

Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacaktır.

Özgür Özel'in parti grubunda ağzının ayarı kaçtı: Göbek atıyor yavşaklar

Mahkeme haklı buldu: Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Pendik’te “Mehtaplı Geceler” Konseri Müzikseverlerle Buluşuyor