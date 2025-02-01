Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı.

1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Buna göre birçok Bakanlıkta müfettiş ve başmüfettiş atamaları gerçekleşti. Ayrıca Tunceli Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alınarak yerine Bahameddin Karaköse atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan da görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı. Yerine ise Bahameddin Karaköse atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alındı. İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına ise Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

HAZİNE KONTROLÖRLÜKLERİNDE 11 YENİ İSİM DEĞİŞTİ

Karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine 11 yeni isim getirildi. Ayrıca bakanlıkta 7 Vergi Müfettişi görevden alındı yerine ise 1 yeni isim atandı.

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Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 6, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 47, Sağlık Bakanlığı'nda 3 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 7 isim müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerine atandı.