Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: ''Kim yaparsa yapsın bedeli ağır öder''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuda tasarruf ve fahiş fiyata karşı alınacak önlemler konusunda önemli açıklamalar yaparak ''Kim yaparsa yapsın bedeli ağır öder'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: ''Kim yaparsa yapsın bedeli ağır öder''

Başkan Erdoğan, tarihi Irak ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, kamuda tasarruf ve fahiş fiyatlarla ilgili sorulara cevap verdi.

Bir gazetecinin 'Efendim kamuda tasarrufa yönelik bir çalışma yürütüldüğünü, hazırlandığını biliyoruz. Bu çalışmanın neyi kapsadığını, içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz ve ne zaman yürürlüğe girer?'' sorusuna Başkan Erdoğan şu cevabı verdi;

ADIMLAR TEK TEK TAKİP EDİLECEK

Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir.

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GERÇEK DIŞI HARCAMALARIN ÖNÜ KESİLECEK

Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız.

FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI

''Sayın Cumhurbaşkanım, gıdada özellikle son dönemde, son bir yılda hiçbir ekonomik gerekçeye tabi olmayan fahiş fiyat uygulamaları görüldü. Bununla birlikte toplumda, kafelere ve restoranlara yönelik boykot yapıldı. Hafta sonunda, geçtiğimiz süreçte. Gıdada bu fahiş fiyatla ilgili mücadelede kimine göre ambalajların üzerine ürünün kendi fiyatının yazılması gibi öneriler var. Fahiş fiyata yönelik yeni bir yol haritası ya da yeni bir adım var mı? Örneğin hapis cezası da düşünülebilir mi?'' sorusuna ise Erdoğan şöyle yanıt verdi;

Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar.

BUNU KİM YAPARSA YAPSIN BEDELİNİ ÖDEYECEK

Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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