Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Ümit Özdağ gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Ümit Özdağ haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SKANDAL SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI

Özdağ hakkında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde kapanış konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için yeni bir Ergenekon oldu ve bu yeni Ergenekon'da aziz milletimiz güçlendi, silahlandı, sanayisini inşa etti, yıkılış döneminin bırakmış olduğu hastalıkları bertaraf etti, sonra Hatay'ı aldı, sonra Kıbrıs'ta devlet kurdu. Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika! Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!