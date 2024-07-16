Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendi: Kabine sonrası hedefinde İsrail vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına çıktı. Hem Türkiye’de yaşanan hem dünyadaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan’ın hedefinde yine İsrail vardı.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendi: Kabine sonrası hedefinde İsrail vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından basın açıklaması yaptı.

TV’de ilk kez bu akşam TRT 1’de: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyorTV’de ilk kez bu akşam TRT 1’de: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' Filmi izliyicilerin karşısına çıkıyor

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada, “Türkiye; coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihî bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için Batı dünyasıyla ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemliyse, Asya’dan Afrika’ya ve Latin Amerika’ya kadar diğer bölgelerle iş birliğimizi güçlendirmemiz de aynı derecede önemlidir” dedi.

ekran-resmi-2024-07-16-19-36-34.png

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA İSRAİL ÇAĞRISI

Gazze’deki katliamların devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekrardan İsrail ve dünyaya seslendi. İşte kabine sonrası o sözler;

“7 Ekim’den bu yana Gazze’deki kardeşlerimizin maruz bırakıldığı katliamı gerek oturumlarda, gerekse ikili görüşmelerimizde gündeme getirdik. İsrail’in durdurulmasının sadece bölgemiz için değil, tüm insanlığın huzuru ve güvenliği için şart olduğunun altını çizdik. Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkânları seferber etmiş durumdayız.

Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Yeni vergi paketinde neler var?Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Yeni vergi paketinde neler var?

İki ülke arasındaki ticari işlemlerin durdurulması bunlardan biriydi. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararımız bir diğeriydi. NATO bünyesinde sahip olduğumuz araçları da bunun için kullanıyoruz. Filistin’de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail’le NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler onay vermeyeceğiz, bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık.

ekran-resmi-2024-07-16-19-37-27.png

İsrail’in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. Burada şunu da söylemek isterim: İsrail 7 Ekim’den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü, barbarlığı ve vahşeti sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadı. Filistinli kardeşlerimiz tüm Müslümanlara ve insanlığa örnek olacak büyük bir vakarla topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor.”

ARACI OLMAYI ÜSTLENEBİLİRİZ

“40 bine yakın şehide ve üzerlerine yağan bombalara karşın tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimize hürmetle selamlıyorum. Rabbim Filistin halkının ve Gazzeli mazlumların yardımcısı olsun diyorum.

ekran-resmi-2024-07-16-19-37-43.png

Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin’in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Türkiye olarak bölgemizin sulhu sükuna kavuşması için garantörlük dahil her türlü rolü üstenmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum."

Son dakika: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu!Son dakika: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!
İzmir Konak'ta elektrik kaçağı felaketinde, gözaltıların sayısı artıyor!
Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun
Meteoroloji o şehirler için uyardı! Fırtına ve yağmura hazırlıklı olun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar”
Uzman isim deprem konusunda uyardı! Karadeniz’i bekleyen büyük tehlikeyi anlattı
Uzman isim deprem konusunda uyardı! Karadeniz’i bekleyen büyük tehlikeyi anlattı
Son Haberler
35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor
35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor
Bodrum’da yerli müşteri, turist muamelesi görüyor
Bodrum’da yerli müşteri, turist muamelesi görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendi: Kabine sonrası hedefinde İsrail vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendi: Kabine sonrası hedefinde İsrail vardı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Konutlara muayene devri başlıyor! Ev sahipleri ücret ödeyip evlerini muayene ettirecek
Konutlara muayene devri başlıyor! Ev sahipleri ücret ödeyip evlerini muayene ettirecek
15 Temmuz milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in kabrine ziyaretçi akını: Vur emrini veren Zeki Aksakalı'da ordaydı
15 Temmuz milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in kabrine ziyaretçi akını: Vur emrini veren Zeki Aksakalı'da ordaydı
Çok Okunanlar
Son dakika: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu!
Son dakika: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: Emekliye zam başta olmak üzere yeni düzenleme Meclis'e geliyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: Emekliye zam başta olmak üzere yeni düzenleme Meclis'e geliyor
Hatay'da ilginç olay: Genç kız esnafa verdiği paranın üstüne öyle bir şey yazdı ki, görenleri şaşkına çevirdi!
Hatay'da ilginç olay: Genç kız esnafa verdiği paranın üstüne öyle bir şey yazdı ki, görenleri şaşkına çevirdi!
Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!
Polis denetiminde hareketli dakikalar: Uyarı ateşine bile aldırış etmedi!
Başkan Erdoğan, 15 temmuz köprüsünden seslendi! '15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
Başkan Erdoğan, 15 temmuz köprüsünden seslendi! '15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
Bakanlık personel alımı yapacak! 84 yeni personel alınacak
Bakanlık personel alımı yapacak! 84 yeni personel alınacak
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak