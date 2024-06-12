Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateş Meydan okudu

Ülkü ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in cinayeti sonrası adalet arayan eşi Ayşe Ataeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep etmesi ve görüşmenin dün gerçekleşmesinden sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateş Meydan okudu

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir saat süren görüşmesinde kendisi ve kızlarını uzun uzun dinlediğini ve dosya hakkında konuştuklarını belirtti. Görüşmenin olumlu geçtiğini ve adaletin hızlı bir şekilde sağlanması talebinde bulunduğunu ifade etti.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu.

"HİÇ KİMSENİN YAPTIĞI YANINDA KAR KALMAYACAK"

Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu.

Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.

"ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAK"

Görüşme sonrası Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından bu paylaşımda bulundu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak
Eski ehliyeti olanlar dikkat! O tarihten sonra geçerliliği kalmayacak
FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kaçırıldığı yer belli oldu! Camdaki etiket yeni yerini ortaya çıkardı
FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kaçırıldığı yer belli oldu! Camdaki etiket yeni yerini ortaya çıkardı
Son Haberler
2024 Biruni Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207650858
2024 Biruni Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207650858
2024 İstanbul Rumeli Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208110329
2024 İstanbul Rumeli Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208110329
2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111490231
2024 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 111490231
2024 Türk-Alman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610182
2024 Türk-Alman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610182
Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme
Ev alacaklar buna dikkat etsin! Emlak alım-satım platformlarına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP genel başkanı Özgür Özel bir araya geldi
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Meteoroloji uyardı! Çöl sıcakları yakacak | Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 12 Haziran 2024 Çarşamba hava durumu
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları ne kadar? Bayrama sayılı günler kala kurbanlık fiyatları
BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti
BM Güvenlik Konseyi'nden geçen üç aşamalı ateşkesi, Hamas kabul etti
6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!
6 Şubat depremini haber vermişti! SSGEOS, Uluslararası deprem uyarısı yaptı: İşte, o haritada bulunan illerimiz!
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı