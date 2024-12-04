Cinayetten 30 yıl hüküm giymişti: 4 yıldır bulunamayan cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı!

Adana'da kendisini uyaran zabıta memurunu öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı.

Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kozan Caddesi'nde yürüyen bir kişinin durumundan şüphelenip durdurdu.

Gösterdiği nüfus, kimliğin sahte olduğu belirlendi

Parmak izi incelemesi sonucu bu kişinin 2006'da Yüreğir Otogarı'nda işlettiği hediyelik eşya dükkanı önüne koyduğu tezgahın kaldırılmasını isteyen bir zabıta memurunu aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdükten sonra hakkında 30 yıl 25 gün hapis cezası verilerek gönderildiği cezaevinden 2020'de firar eden Sercan Güzel olduğu tespit edildi.

Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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