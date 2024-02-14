Çiftlik Bank davasında şok karar: Tahliye edildi

Çiftlik Bank davasının en önemli sanığı olan "Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın'ın sağ kolu olan Osman Naim Kaya, tahliye edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Uruguay'dan iade edilen Osman Naim Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıkların yanı sıra bazı müştekiler ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu Osman Naim Kaya, Uruguay'da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Türkiye'de açılan bir dava nedeniyle yurt dışında kaçak olma durumum yok. Uruguay hükümeti, cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğimi belirten tüm yazışmalara yanıt verdi. "Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir."

Cumhuriyet savcısı, sanık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk'un kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi!

Heyet, tutuklu sanık Osman Naim Kaya'nın tahliyesine karar vererek duruşmaları erteledi.

Ne Oldu?

2018 yılında Uruguay'da yakalanan Osman Naim Kaya, "Çiftlik Bank" davasında sanık Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle 4,5 yıl ev hapsine çarptırıldı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü üyesi olma, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya, 8 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye getirildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Çiftlik Bank sistemine ilişkin beş iddianamede sanıklar hakkında 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıl hapis cezası isteniyor.

İddianamelerde, Aydın kardeşlerin yanı sıra benzer suçlardan 18 sanık hakkında hapis cezaları talep ediliyor.

15 Eylül 2023 tarihinde Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dört dosyanın ana davayla birleştirilmesine karar verdi.