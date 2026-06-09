CHP'de kürsü için kılıçlar çekildi: Grup toplantısında neler olacak? TBMM'de güvenlik önlemleri!

MECLİS'TE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Edinilen bilgilere göre sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in hem Dikmen hem de Çankaya giriş kapılarında çevik kuvvet ekipleri hazır bekletiliyor. Meclis'e giriş yapmak isteyen ziyaretçilere yönelik kontroller de artırılırken, bölgede olağanüstü bir hareketlilik gözleniyor.

Alınan önlemlerin, CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmaları nedeniyle olası gerginliklerin önüne geçmek amacıyla uygulandığı değerlendiriliyor.Öte yandan; grup toplantısı öncesi Meclis Başkanlığı'na yapılan akreditasyon başvuruları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özel'in kurmayları yaklaşık 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulundu. Kılıçdaroğlu adına ise yaklaşık 1.400 isim başvuru yaptı. Herhangi bir kısıtlama uygulanmazsa yaklaşık 6 bin kişinin CHP Grup Toplantısı için TBMM'de bulunabileceği değerlendiriliyor.