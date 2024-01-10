CES 2024’de Togg rüzgarı… Merak edilen sedan modeli olan T10F tanıtıldı!

Teknoloji fuarı CES 2024, 9 Ocak’ta başladı. Kapılarını teknoloji meraklılarına açan fuar, birbirinden önemli etkinliklere sahne oldu. Dün ise, asıl sahneyi Togg aldı. Duyurusu geçtiğimiz günlerde yapılan yeni sedan modeli tanıtıldı.

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CES 2024’de Togg rüzgarı… Merak edilen sedan modeli olan T10F tanıtıldı!

Amerika’nın Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2024 fuarında Türk rüzgarı esti. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk elektrikli arabanın ikinci modeli görücüye çıktı. Togg şirketi, akıllı cihaz olarak tanıttığı yeni otomobile “T10F” ismini verdi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI CEO KARATAŞ YAPTI

İlk yerli ve milli otomobil geçtiğimiz sene üretimden sonra yollara çıkmıştı. 20 bin adet üretimiyle direkt tüketiciye ulaşmıştı. “T10X” C SUV modelinin ardından, 2024 senesinin hemen başında sedan modeli geldi.

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CES 2024 fuarında yeni modelin tanıtımını Togg CEO’su Gürcan Karakaş yaptı. Detaylı bilgilendirme yapan Karataş, şunları söyledi;

“27 Aralık 2019'da yaptığımız ön gösterimde tasarıma ilişkin ilk ipucunu vermiştik. Bugünse tasarımını güncelleyerek T10F adını verdiğimiz ikinci akıllı cihazımızı, günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak kullanıcılarımızın beğenisine sunduk. T10F'yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.”

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ÖZELLİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Yeni seda modelinin birçok özelliği göz dolduruyor. Togg T10F, fastback tasarım ile öne çıkıyor. Boydan boya uzanan cam tavan, kameralı yan aynalar dikkat çeken diğer özellikleri oldu. En çok merak edilen konu ise menzildi. Bu konuda da detaylar paylaşıldı.

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600 KM MENZİL SUNUYOR

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 km menzil sunacak. Daha güçlü versiyonunda ise 530 kilometre menzille gelecek. Bu modelde çift motor ve dört çeker sistemi yer alacak.

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SADECE ARABA DEĞİL, GÜÇ KAYNAĞI

Togg T10F, yeni nesil teknoloji ile donatılacak. Birçok elektrikli otomobilde bulunan özellik yeni modelde de yer alacak. Enerji aktarımı olarak da bilinen V2L, teknolojisine sahip olacak. Yani kısacası bir güç kaynağı olarak kullanılabilecek.

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