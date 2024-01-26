Cenazeye giderken ölümden döndüler! Karlı yolda kayan otobüs devrildi!

Sivas’ta içinde cenaze yakınlarının bulunduğu otobüs karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otobüs yan yatarak kaza yaptı. 20 kişinin yaralandığı kazada şans eseri ölen olmadı.

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Cenazeye giderken ölümden döndüler! Karlı yolda kayan otobüs devrildi!

Sivas’ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Asarcık köyünden cenazeden dönen Kadıköy Belediyesine ait 34 RT 099 plakalı Neoplan marka yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edildi.

Cenazeye giderken ölümden döndüler! Karlı yolda kayan otobüs devrildi!
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, otobüste 50 yolcunun bulunduğunu, 20 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, kazada ölü bulunmadığını belirtti.

Cenazeye giderken ölümden döndüler! Karlı yolda kayan otobüs devrildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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