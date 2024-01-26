İsrail'in talebi reddedildi! İsrail soykırımla yargılanacak!

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını açıkladı. Mahkeme, İsrail'in "dosyanın reddi" talebini reddederek, soykırım davasının esasten görülmesine karar verdi.
Uluslararası Adalet Divanı'nın açıklamalarından satır başları:
Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.
İsrail devleti, sözleşme sorumlulukları çerçevesinde Gazze'deki Filistinliler konusunda elinden gelen tüm adımları atarak soykırım suçunu engellemekte elinden geleni yapmakla yükümlüdür.
İsrail, mahkemeye 1 ay içinde rapor sunmalı.
İsrail, soykırım delillerinin yok edilmesini engellemek için her türlü adımı atmakla yükümlüdür.
İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için acil ve etkin adımlar atmalı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)