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Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş

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Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş
78 canımızın hayatını kaybettiği bolu kartalkaya otel yangın faciasının yeni detayları meydana çıkarak, ölenlerin çoğunun ölüm sebebi açıklandı.
Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 1 118

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 2 218

Soruşturmada yeni bulgulara ulaştı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 3 318

İşte 78 canımızın hayatını kaybettiği yangın faciasının yeni detayları...

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 4 418

YANGIN RESTORANDAKİ MUTFAKTA BAŞLADI

​Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yangın otelin restoranındaki mutfak bölümünde başladı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 5 518

Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 6 618

MERDİVEN BACA GÖREVİ GÖRDÜ

Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 7 718

Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 8 818

Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 9 918

ÖLÜMLERİN ÇOĞU KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ KAYNAKLI

Felakette 78 can kaybı var.

NTV'nin haberine göre; Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 10 1018

Alevlerin sardığı binada, can havliyle camdan atlayarak yaşamını yitirenlerin sayısının da fazla olduğu ifade edildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 11 1118

Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için olay yerine mobil parmak izi cihazları getirildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 12 1218

Felakete kurban verilenlerin kimlikleri bu yolla belirlendi ve cenazeler ailelerine teslim edildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 13 1318

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanların sorgularına henüz geçilmedi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 14 1418

Bu isimlerin felaketteki sorumlulukları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 15 1518

Gözaltına alınanlardan biri otelin müdürü, diğeri işletme müdürü bir diğeri ise elektrik teknisyeni...

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 16 1618

Tüm ayrıntılar titizlikle incelenirken, yangının neden çıktığı bilirkişi raporuyla netlik kazanacak.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 17 1718

Felakete ilişkin bilirkişi raporu, yangının neden başladığını ortaya koyacak.

Kartalkaya'daki yangın faciasında korkunç detaylar! Ölenlerin çoğu bu nedenle ölmüş 18 1818
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