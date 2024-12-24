Cem Küçük açıkladı! PKK/ YPG'ye yapılacak operasyon tarihi belli oldu

Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet göstermeye çalışan PKK/ YPG terör örgütünün silahları bırakıp kendilerini lav edip bölgeyi terk etmesi aksi yönde operasyon yapılacağını duyurmuştu.

PKK/YPK'YE OPERASYON AN MESELESİ

Türkiye​ Gazetesi yazarı Cem Küçük, Türkiye'nin PKK​'ya yönelik yeni bir operasyon düzenleyeceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küçük, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi durumunda Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu​ (SMO) ile birlikte PKK'yı hedef alacağını belirtti.

CEM KÜÇÜK OPERASYON TARİHİNİ AÇIKLADI

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Küçük, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler​'in açıklamalarına dikkat çeken Küçük, "Bakan Güler, önümüzdeki günlerde SMO'nun gerekeni yapacağını söyledi. Bu hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte operasyonun başlayacağını düşünüyorum" dedi.

"OPERASYONA ABD KARIŞMAZ"

ABD'nin mevcut yönetiminin karar alma yetisinden yoksun olduğunu savunan Cem Küçük​, yeni bir yönetimin göreve geleceğini ve bu durumun Türkiye'nin operasyon planlarını hızlandırabileceğini belirtti.

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Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin PKK'ya operasyon yapacağını düşünüyorum. Eğer diplomatik ilişki bir işe yaramazsa Türkiye PKK'yı süpürecektir. Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Önümüzdeki günlerde SMO gerekeni yapacaktır' dedi. Belli ki hazırlıklar bitmiş. Yeni yılın gelmesi beklenecek ve operasyon gelişecek. ABD hükümetinin karar alma durumu yok orada da yeni yönetim gelecek.

Trump, 'Bizim orada bir çıkarımız yok' diyor. PKK'ya SMO ile beraber Türkiye'nin gerekeni yapacağını düşünüyorum. KK elebaşlarının da bugünlerde yarın öbürsü gün kaçtığını, gittiğini, ülke değiştirdiklerini görürüz. Ya ABD'ye ya da Avrupa'ya kaçacaklar. Hakan Fidan'ın verdiği fotoğraf çay içerken fotoğraf vermesi önemliydi."