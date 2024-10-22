Canan Karatay ''kışın mutla yiyin'' diyerek öve öve bitiremedi! Bağışıklığı güçlendiriyor, Bağırsakları çalıştırıyor

"DIŞARIYA ÇIKIP YÜRÜYÜN!"

Prof. Dr. Canan Karatay, kış mevsiminde D vitamininden yoksun kalındığını belirterek, şunları kaydetti: "Kışın psikolojik olarak vücut hastalanıyor. Bunun sebebi güneşsizlik. İçeriye kapanmamak lazım…Dışarı çıkın. Kar yağsa da, kış olsa da dolu yağsa da buz tutsa da, çıkıp dışarıda yürüyün. Deniz kenarında yürüyün, ormanlarda yürüyün. O zaman depresyondan da kurtulursunuz açıklamasını yaptı. Kışın kemik suyu çorbası tüketin.