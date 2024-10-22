Canan Karatay ''kışın mutla yiyin'' diyerek öve öve bitiremedi! Bağışıklığı güçlendiriyor, Bağırsakları çalıştırıyor
Yayınlanma:
22 Ekim 2024 15:41
Sağlıklı yiyecekler ve sağlıklı beslenme konularında yaptığı açıklamalarıyla her daim gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozacak yeni bir açıklama ile kış aylarında beslenme ihtiyacını karşılayacak faydalı yiyecekleri tek tek açıkladı. İşte bağışıklık sistemini güçlendirecek ve bağırsaklara iyi gelecek o besin maddeleri.
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Kış sebze ve meyveleri havaların soğumasıyla pazar tezgahlarına indi. Sebze ve meyvelerin besleyici özelliklerinden faydalanmak için mevsiminde tüketmek gerekiyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklardan korunmak için kış reçetesi verdi.
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Bilinçli beslenmenin önemine işaret eden Karatay, "Probiyotik tek başına olmaz. Prebiyotikle birlikte alınması lazım. Buna örnek olarak lahana, soğan, sarımsak diyebilirim. Bunların çiğ hali prebiyotiktir. Turşusu yapıldığında probiyotik olurlar. Yani probiyotiğin tek başına bir faydası yok. Ne tüketeceğimizi, nasıl tüketeceğimizi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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"DIŞARIYA ÇIKIP YÜRÜYÜN!"
Prof. Dr. Canan Karatay, kış mevsiminde D vitamininden yoksun kalındığını belirterek, şunları kaydetti: "Kışın psikolojik olarak vücut hastalanıyor. Bunun sebebi güneşsizlik. İçeriye kapanmamak lazım…Dışarı çıkın. Kar yağsa da, kış olsa da dolu yağsa da buz tutsa da, çıkıp dışarıda yürüyün. Deniz kenarında yürüyün, ormanlarda yürüyün. O zaman depresyondan da kurtulursunuz açıklamasını yaptı. Kışın kemik suyu çorbası tüketin.
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"BOL BOL SİRKE!"
Güneşten uzak durmak, hava kirliliği, hayvansal yağlardan, sakatatlardan uzak durmaktan oluyor. Yıllarca bizlere 'Hayvansal yağlar, sakatatlar hastalık sebebi, kalp krizi sebebi' dediler. Bu yüzden de D vitamini eksikliği ülkedeki çok fazla insanda var." dedi.
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Yıllarca birilerinin söylemlerine kulak kesilerek birçok doğal besinin tüketilmediğini aktaran Karatay, "Besinlerin doğal olanı tüketilmeli. Kışın mesela, hangi turşuyu seviyorsanız evde yapın. İçine yapay bir madde koymayın. Kışın mutlaka tüketilmesi gereken evde yapılmış kemik suyu, paça çorbası, ev yoğurdu ve bol sirke. Çünkü bunların hepsi doğal probiyotik içerirler. Bağışıklık sistemini güçlendirirler, hastalanmazsınız" diye konuştu.