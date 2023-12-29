Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda! Çalışan emeklinin gözünün kulağı bu haberdeydi.. Beklenen o haber bugün geldi. Çalışan emekliye bir defaya mahsus ödenecek olan 5 bin TL destek ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.