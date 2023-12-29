Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda!

Çalışan emeklinin gözünün kulağı bu haberdeydi.. Beklenen o haber bugün geldi. Çalışan emekliye bir defaya mahsus ödenecek olan 5 bin TL destek ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.

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Çalışan emeklilerin beklediği haber! 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda!

Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alan, çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödemeleri konusu nihayete erdi.

Bir seferliğe mahsus ödenecek olan ikramiyelerin hesaplara yatacağı gün merak ediliyordu.

İkramiyeler bugün hesaplara yatırılacak

Beklenen tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, ikramiyelerin 29 Aralık (bugün) günü hesaplara yatırılacağını belirtmişti.

4 milyon 680 bin emekli faydalanacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme kapsamında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi geçen ay yapılmış ancak çalışan emekliler düzenleme kapsamına alınmamıştı.

Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı bekleniyor.

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