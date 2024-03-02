Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Armağan Çağlayan'ın programında konuştu. Tuvalet konusundaki soruya bakın nasıl yanıt verdi..

YAYINLAMA
Google News
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu başarıyla tamamlayan astronot Alper Gezeravcı, dünyaya adapte oldu. Uzay süreci merak edilen Gezeravcı, zaman zaman açıklamalarda bulunuyor.

İlk Türk astronot Alper Gezervacı, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu.

Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan Gezervacı, "tuvalet" konusuna açıklık getirdi.

Alper Gezeravcı tuvaletini uzayda bakın nasıl yapmış...

Vakumlu bir sistem var

Astronot Alper Gezeravcı, tuvalet sisteminin bir düzenek halinde kurulduğu ve vakumlu bir sistem geliştirildiğini açıkladı.

Gezeravcı, "Tuvalet işi alıştığımız standartların dışında. Uluslararası uzay istasyonu kurulurken Rusların geliştirmiş olduğu bir sistem var. İki farklı ihtiyacı ikiz farklı sistemle giderdiğiniz bir tuvalet düzeneği kurmuşlar.

Bu konuda dünyada en rahat olduğunuz konu oturduğunuz yerde sabit durabilmeniz.

Uzayda yerçekimi olmadığı için oturduğunuz yerde kendinizi sabit tutmanız gerekiyor

screenshot-2024-03-02-at-08-3gjw.png

Ayrıca vücudumuzdan çıkan bir sıvının bir yere erişme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla vakumlu bir sistem bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İnternethaber.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için “Artık sözler eyleme dökülmeli”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için “Artık sözler eyleme dökülmeli”
Uzman isimden ürkütücü açıklama! 'Beklemediğimiz bir iklimle karşı karşıyayız'
Uzman isimden ürkütücü açıklama! 'Beklemediğimiz bir iklimle karşı karşıyayız'
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Sağlık Bakanlığı yeni personeller alıyor! Tek şart lise mezunu olmak
Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek
Asgari ücret hamlesi geliyor! Erdoğan seçim öncesi müjdeyi verecek
Son Haberler
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..
Bu kez Armağan Çağlayan sordu... Alper Gezeravcı'dan tuvalet itirafı böyle geldi..
Formula 1 takvimi belli oldu: 2024 Formula 1 ne zaman başlayacak? Takvimde Türkiye var mı?
Formula 1 takvimi belli oldu: 2024 Formula 1 ne zaman başlayacak? Takvimde Türkiye var mı?
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Bakan Ömer Bolat açıkladı! Tüm bildiklerinizi unutun, ihracatta yeni rekor kırıldı
Bakan Ömer Bolat açıkladı! Tüm bildiklerinizi unutun, ihracatta yeni rekor kırıldı
Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi
Murat Kurum fırıncılara müjdeyi verdi
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
Mart ayı burç yorumları! Hangi burç bu ay parayı bulacak
Çok Okunanlar
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Soylal medya Ekrem İmamoğlu'nun bu animasyonu ile çalkalanıyor: Sor bakalım niye yapmadı
Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de onaylandı.
Emekliye 3 bin lira ikramiye TBMM'de onaylandı.
Hastanede silahlı saldırı! Yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Hastanede silahlı saldırı! Yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak
Android kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu özellik çok işinize yarayacak
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
NBL Games, Amerika pazarına açılıyor! Türk oyun yapımcıları ilki başardı
Belediyeye işçi alımı başlıyor! En az ilkokul mezunu alımlar yapılacak
Belediyeye işçi alımı başlıyor! En az ilkokul mezunu alımlar yapılacak
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu