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Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den 849 TL'den başlayan iç hat ucuz bilet kampanyası!

Türk Hava Yolları'ndan vatandaşı sevindirecek "bu fırsat kaçmaz" dedirtecek 24-26 Eylül'de satın alınacak biletlerde alacakları 849 TL'den başlayan iç hat uçuş bilet kampanyası! başlattı. İşte detaylar.

Bu fırsatı kaçırmayın! THY'den 849 TL'den başlayan iç hat ucuz bilet kampanyası!
Yayınlanma:

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle,18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

KAYNAK: Türk Hava Yolları

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